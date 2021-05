realme 8 5G i realme C21 już w Polsce. Sprawdź, czy to propozycje dla Ciebie

Nowe, przystępne cenowo propozycje.

realme 8 5G - tani smartfon z 5G

Do Polski trafił kolejny niedrogi smartfon oferujący możliwość korzystania z sieci 5G. Tym razem jest to realme 8 5G, który wbrew swojej nazwie całkiem mocno różni się od testowanego przez nas jakiś czas temu realme 8 4G . Urządzenie debiutuje w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane w cenie 999 złotych. Tak się składa, że przetestowaliśmy już dla Was nowego realme 8 5G. Odnośnik do recenzji znajdziecie poniżej. Przy okazji zaprezentowano niedrogi, ale wyposażony w moduł NFC smartfon realme C21.realme 8 5G powstał przede wszystkim z myślą o zaoferowaniu konsumentom przystępnego cenowo smartfona z łącznością 5G. O wydajność omawianego urządzenia dba układ MediaTek Dimensity 700, sparowany z 6 GB RAM. Wkrótce do sprzedaży w sieci Plus trafi także wariant telefonu wyposażony w 4 GB RAM i 64 GB przestrzeni na pliki użytkownika. Co ciekawe, sprzęt wspiera niezależnie dwie karty SIM 5G w trybie Dual Standby oraz karty pamięci micro SD.