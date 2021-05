Mibro Color - tani smartwatch z kuponem w jeszcze niższej cenie

Niedrogi smartwatch z pomiarem tętna i nie tylko.

Niedrogi smartwatch z AliExpress

Mibro Color to nowy i niedrogi, bowiem kosztujący nieco ponad 100 złotych smartwatch z funkcjami, które mogą zainteresować osoby aktywne lub po prostu poszukujące swojego pierwszego inteligentnego zegarka. Zamknięto go w ładnej kopercie, wykonanej z metalu i tworzywa sztucznego i umieszczono na gumowym pasku. Zwraca uwagę nie tylko wyglądem, ale i możliwościami.Mibro Color pozwala mierzyć liczbę przebytych każdego dnia kroków, motywując tym samym do aktywności fizycznej, ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Wyposażono go w czujniki pozwalające na mierzenie tętna, ciśnienia, a także saturacji krwi, czyli poziomu jej wysycenia tlenem. Oczywiście do pomiarów podawanych przez dwa ostatnie czujniki warto podejść z pewnym dystansem, gdyż nie są to moduły klasy medycznej.