Galaxy A52 5G - nie spodziewałem się tak wszechstronnego smartfonu w tej cenie

Miłe zaskoczenie.

Prosty design ma wiele zalet

Wyświetlacz to klasa sama w sobie

Wydajność, która nie zawodzi

Wszechstronny aparat

obiektyw szerokokątny

zoom 2x

Zaskakująco dobry sprzęt

Partnerem artykułu jest firma Samsung

Nowe urządzenia serii Galaxy A cechuje odświeżony, prosty, lecz charakterystyczny design o zaokrąglonych brzegach i minimalistycznej obudowie aparatu. Dzięki temu smartfon Galaxy A52 5G nie tylko świetnie leży w dłoni, ale jest również lekki, więc nie powoduje dyskomfortu podczas noszenia go w kieszeni.Testując wiele flagowych smartfonów przywykłem do ciężkich i opasłych konstrukcji, które zazwyczaj nie są zbyt wygodne. Owszem, szklane wykończenie może się podobać, ale sprawia, że urządzenie podatne jest na zarysowania i uszkodzenie.Biorąc Galaxy A52 5G do ręki od razu poczułem ulgę - smartfon jest lekki, a matowe wykończenie tylnego panelu poprawia chwyt. Mało tego, producent zastosował płynne połączenie obudowy z modułem fotograficznym więc aparat nie odstaje mocno od obudowy, jest odpowiednio chroniony, a do tego wokół niego nie zbierają się zabrudzenia. Świetnie!Solidność konstrukcji potwierdza certyfikat IP67 oznaczający wodoodporność na głębokości do 1 m przez nawet 30 minut. To zdecydowany wyróżnik na tle konkurencji, bowiem większość smartfonów ze średniej półki nie oferuje wodoszczelnej obudowy.Decydując się na zakup nowego smartfonu warto zwrócić uwagę na parametry wyświetlacza. Również tutaj Samsung nie zawodzi oferując jeden z najlepszych paneli w swojej klasie.Galaxy A52 5G wyposażono w wyświetlacz Infinity-O FHD+ Super AMOLED 6,5” (1080 x 2400). Kluczowym aspektem jest częstotliwość odświeżania na flagowym poziomie 120 Hz. W praktyce oznacza to, że treści na ekranie są niesamowicie płynne, a urządzenie doskonale sprawdzi się również w dynamicznych grach mobilnych, gdzie czas reakcji ma ogromne znaczenie.Jasność panelu jest wystarczająca, aby treści były dobrze widoczne również w ostrym świetle dziennym. W codziennym użytkowaniu doceniłem rozwiązania związania związane z ochroną wzroku - urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę barwową prezentowanych treści na podstawie schematu użytkowania smartfonu w celu ograniczenia zmęczenia wzroku.Smartfon ze średniej półki nie musi oznaczać kompromisów związanych z wydajnością. Na pokładzie Galaxy A52 5G znajdziemy 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G doskonale radzący sobie z codziennymi zadaniami jak przeglądanie mediów społecznościowych, edycja wideo, korzystanie z aplikacji czy wymagających gier mobilnych. Na dane użytkownika przewidziano 128 GB, ale pamięć możemy rozszerzyć nawet do 1TB za pomocą karty pamięci.Warto też zauważyć, że smartfon oferuje kompletne zaplecze telekomunikacyjne. Sprzęt wspiera sieć 5G, a jej dostępność w Polsce stale rośnie. Do dyspozycji otrzymujemy również moduł NFC do płatności zbliżeniowych, szybkie Wi-Fi (2,4 G + 5 GHz) i Bluetooth 5.0.Oglądanie filmów jest naprawdę komfortowe za sprawą opisanego wcześniej ekranu Super AMOLED i głośników stereo dostrojonych przez AKG. Warto też pamiętać o wsparciu dla dźwięku przestrzennego z technologią Dolby Atmos. A co ze złączem słuchawkowym zapytacie? Obecne. To ogromna zaleta, bowiem w zdecydowanie droższych smartfonach go nie znajdziecie.Wiele smartfonów pomimo świetnych funkcji potrafi rozczarować czasem pracy na baterii. Na szczęście do tego grona nie można zaliczyć Galaxy A52 5G. Producent zaimplementował baterię o pojemności 4500 mAh wspierającą szybkie ładowanie 25 W.W praktyce przy bardzo umiarkowanym użytkowaniu smartfon może wytrzymać nawet 2 dni na jednym ładowaniu i jest to świetny wynik zważywszy na wielkość ekranu.Galaxy A52 5G pozwala z łatwością rejestrować ostre i wyraziste zdjęcia i wideo, a to za sprawą wszechstronnego poczwórnego aparatu, w tym głównego o rozdzielczości 64 MP. Podobnie jak we flagowcach, urządzenie wyposażono w OIS (optyczna stabilizacja obrazu), która zapewnia stabilność podczas filmowania i fotografowania, jednocześnie rozjaśniając ciemniejsze ujęcia.Do gustu przypadły mi unikalne funkcje aparatu, np. “Przechwyć kadr” pozwalająca natychmiast zmienić ciekawe ujęcia z filmu 4K w obrazy w jakości aż 8 MP.Warto wypróbować też Optymalizator scenerii, który działa w oparciu o AI i umożliwia rejestrowanie ujęć przy optymalnych ustawieniach, i szeroki wybór spośród 30 kategorii, takich jak „jedzenie”, „krajobraz” czy „zwierzęta”.Z roku na rok smartfony z serii Galaxy A stają się coraz lepsze. Co istotne, Samsung implementuje funkcje znane z flagowców jednocześnie nie rezygnując z lubianych i wygodnych dodatków, jak złącze słuchawkowe czy możliwość rozbudowy pamięci.Galaxy A52 5G, podobnie jak model A72 czy A52, to idealna propozycja dla osób szukających kompletnie wyposażonego smartfonu w rozsądnej cenie. Prosty i przyciągający design, wodoszczelna obudowa, modne kolory, piękny ekran, wszechstronny aparat czy mocna bateria - to tylko niektóre zalety omawianego modelu.Warto też pamiętać, że Samsung stara się zapewnić użytkownikom Galaxy najbardziej aktualny mobilny system operacyjny. Dla modeli A52, A52 5G i A72 aktualizacje oprogramowania będą dostępne trzykrotnie, a regularne aktualizacje bezpieczeństwa – przez co najmniej cztery lata.