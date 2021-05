Zalety 5G w smartfonie, czyli co zyskasz wydając 1000 złotych

5G działa dobrze już teraz.

Chyba każdy Polak słyszał już w mediach hasło "5G". Mimo to nie każdy wie, co realnie może zyskać, korzystając z nowego standardu łączności. Zalet 5G jest cała masa i warto o nich mówić - tym bardziej, że dostęp do rzeczonej technologii stał się niezwykle przystępny cenowo. Porozmawiajmy zatem o 5G i przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z zakupu smartfona z 5G za 1000 złotych.Technologia 5G spowita jest pewnego rodzaju mgiełką mistycyzmu, głównie za sprawą nieprawdziwych informacji na jej temat, powielanych w mediach społecznościowych. Faktem jest to, że następca technologii 1G, 2G, 3G i 4G jest z nami już od 2017 roku i żaden z wcześniejszych standardów nie niósł ze sobą żadnego zagrożenia. Każdy owocował natomiast wkroczeniem w kolejną erę komunikacji mobilnej. 1G pozwoliło Polakom w 1992 roku prowadzić rozmowy głosowe, 2G - wysyłać SMSy i w ograniczony sposób korzystać z internetu, 3G - upowszechniła internet w telefonach, 4G sprawiła zaś, że możliwym stały się wideorozmowy, granie w gry online, a nawet zamienianie smartfonów w mobilne routery dla komputerów osobistych. 5G to najnowsze stadium ewolucji i szansa na przełamanie kolejnych barier komunikacyjnych.

realme 8 5G - namacalny dowód na to, że dobrej klasy smartfon z 5G nie musi kosztować majątku. | Zdjęcie: mat. własny

Materiał powstał we współpracy z realme

Zdjęcie: mat. własnyJeśli już teraz mieszkasz w zasięgu sieci 5G i chcesz przekonać się samemu o tym, jak wielki przeskok technologiczny oferuje nowoczesny standard, mam dobrą wiadomość. Smartfony z 5G są sprzedawane już w tak atrakcyjnych cenach, że bez problemu sprawisz sobie wydajnie, płynnie działający sprzęt z dobrym aparatem nawet za 1000 złotych. Producenci cyklicznie rozszerzają swoje oferty o ciekawe nowości - dziś na przykład swoją polską premierę miał godny uwagi realme 8 5G. Dlaczego warto kupić smartfon z 5G?Jako główną zaletę korzystania ze smartfonów z 5G z perspektywy przeciętnego użytkownika wymienia się przede wszystkim bardzo wysokie prędkości przesyłania i wysyłania danych oraz niskie opóźnienia w dostępie do sieci. Oznacza to na przykład, że firmy pobierane z YouTube, Netflixa i innych platform w wysokiej rozdzielczości nie muszą się buforować, tylko wczytywane są niemal natychmiastowo. Wysyłanie nawet pokaźnych rozmiarów załączników w mailach trwa ułamki sekund, a wideopołączenia prowadzone w gronie kilkudziesięciu osób - na przykład podczas nauki lub pracy zdalnej - są wolne od zakłóceń obrazu i dźwięku. Nie sposób nie wspomnieć przy tym o coraz popularniejszych grach mobilnych. Testowany przez nas realme 8 5G gwarantował nie tylko płynną rozgrywkę za sprawą wydajnego procesora MediaTek Dimensity 700 oraz 6,5-calowego ekranu 90 Hz, ale także zapewniał zabawę wolną od opóźnień (czyt. lagów) właśnie dzięki łączności 5G.Zdjęcie: mat. własnyNiektórzy zwrócą w tym momencie uwagę, zresztą zupełnie słusznie, na to, że nie każda sieć oferuje jeszcze obiecywane bardzo wysokie prędkości transferu danych w obrębie sieci 5G. Wartości towarzyszące pobieraniu i wysyłaniu plików u niektórych operatorów bywają dalekie od oczekiwań nawet w centrach dużych miast. Nie znaczy to jednak, że korzystanie z sieci 5G nie przynosi żadnych benefitów na tych obszarach. Otóż przynosi i to ogromne.Musicie być świadomi tego, że sieć 5G to nie tylko wyższa prędkość od LTE. To także lepsza "pojemność". Standard 4G pozwala sprawnie łączyć się z siecią milionowi urządzeń na każde 500 kilometrów kwadratowych. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w centrach miast takich jak na przykład Kraków i Warszawa lub w trakcie imprez masowych pokroju koncertów plenerowych, internet na smartfonie działa kiepsko, to właśnie ze względu na ograniczoną przepustowość sieci. W przypadku technologii 5G problem ten nie występuje, gdyż może się z nią łączyć nawet milion urządzeń na każdy kilometr kwadratowych.Zdjęcie: mat. własnyChodziłem ze smartfonem realme 8 5G w dłoni po Warszawie wszędzie i tam, gdzie transfer LTE ledwo zipał i prędkość pobierania danych była fatalna, sieć 5G śmigała aż miło. Sprawdzałem akurat możliwości głównego aparatu o rozdzielczości 48 Mpix i przedniej kamerki do selfie o rozdzielczości 16 Mpix, dzieląc się jak zawsze zdjęciami ze znajomymi i pytając ich o opinie - zawsze podpieram się nimi w pewien sposób w swoich recenzjach. Udostępnianie ich na Dysku Google przebiegało znacznie szybciej w sieci 5G niż 4G (da się to skonfigurować w ustawieniach smartfonu). Nawiasem mówiąc, znajomi byli zaskoczeni, że fotografie wykonane w gruncie rzeczy niedrogim smartfonem wyglądają tak dobrze. Mógłbym powiedzieć nieskromnie, że to pewnie zasługa fotografa, ale korzystałem z trybu automatycznego, więc... ;) Jak widać realme 8 5G ma więcej zalet, niż sama obsługa 5G.Zdjęcie: mat. własnyNa co zatem należy zwrócić uwagę, poszukując pierwszego smartfona obsługującego 5G? Na pewno powinno się zainteresować tym, czy urządzenia obsługujące dwie karty SIM są w stanie łączyć się z siecią 5G na obu kartach jednocześnie. Realme 8 5G ma taką możliwość, ale nie każdy sprzęt ją oferuje. Ponadto, trzeba mieć na uwadze to, że połączenie z siecią 5G wiąże się z szybszym rozładowywaniem baterii. Użytkowany przez nas realme 8 5G nie tylko dysponuje baterią o rozsądnej pojemności 5000 mAh (z szybkim ładowaniem 18 W), ale dodatkowo wykorzystuje technikę Smart 5G Power Saving, pozwalającą zredukować zużycie energii nawet o 30% w porównaniu do telefonów bez podobnej optymalizacji.O ile do niedawna 5G nazywano rozwiązaniem "przyszłościowym", to od maja ubiegłego roku rosnąca liczba Polaków może łączyć się z 5G na swoich smartfonach. Smartfony obsługujące omawiany standard sprzedawane są w tak atrakcyjnych cenach, że kupując nowy sprzęt za 1000 złotych lub więcej niezrozumiałym byłoby wybrać taki, który nie daje możliwości sprawdzenia jego potencjału.