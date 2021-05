HTC prezentuje nowe gogle VR. Oto VIVE Focus 3 i biznesowe VIVE Pro 2

Krok naprzód w świecie VR.

HTC VIVE Pro 2 - rozdzielczość 5K i odświeżanie 120 Hz

VIVE Focus 3 – spory krok do przodu w biznesie

Przebiegające pod znakiem pracy i edukacji zdalnej miesiące niesamowicie zmotywowały producentów sprzętu VR do rozwoju tych wciąż niedocenianych powszechnie technologii. Po ciepłym przyjęciu facebookowych gogli Oculus Quest 2 nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ze strony wydaje się głównego konkurenta z rynków konsumenckiego i biznesowego. Firma HTC zaprezentowała dwa nowe zestawy VR - przeznaczony dla biznesu VIVE Pro 2 oraz domowy VIVE Focus 3.HTC VIVE Pro 2 to gogle mające wyznaczać nowe standardy VR wśród entuzjastów korzystających z komputerów osobistych, pragnących wykorzystywać tego rodzaju urządzenia w grach. Gwarantować mają to wyświetlacz o rozdzielczości 5K (po 2,5K) na oko oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Pole widzenia zwiększono do 120 stopni za sprawą zupełnie nowych soczewek. Zmiany minimalizują rozmycie obiektów w ruchu i eliminując tzw. Screen Door Effect, pogłębiając dzięki temu immersję.VIVE Pro 2 oferuje użytkownikowi możliwość precyzyjnej regulacji odstępu między soczewkami, równomiernie rozłożony ciężar, regulowany pasek na głowę oraz pokrętło do szybkiej zmiany rozmiaru. Sprzęt odtwarza przestrzenny dźwięk 3D przez słuchawki z certyfikatem Hi-Res Audio. Oczywiście zestaw obsługuje słuchawki innych producentów.Firma HTC współpracowała z NVIDIA i AMD, aby zoptymalizować technologię Display Stream Compression, po raz pierwszy dostępną w goglach VR. Ma zapewniać wysoką jakość obrazu i jest zgodna wstecz ze standardem DisplayPort 1.2, dzięki czemu nawet karty graficzne, które dotychczas obsługiwały VIVE Pro, zapewnią lepsze efekty w połączeniu z VIVE Pro 2.Wszystkie akcesoria ekosystemu VIVE SteamVR będą działać z VIVE Pro 2, zarówno urządzenia VIVE Tracker poprzedniej generacji jak i nowej, w tym VIVE Facial Tracker. VIVE Pro 2 można łatwo podłączyć do istniejącej konfiguracji SteamVR – stacji bazowej 1.0 lub 2.0, starszych kontrolerów VIVE, a nawet kontrolerów z rękawicami, takimi jak Valve Index.Zestawy VIVE Pro 2 w wersji HMD (sam headset) można już zamawiać w cenie 3499 złotych. Pełny zestaw VIVE Pro 2, który obejmuje: HMD, dwie stacje bazowe 2.0 i kontrolery VIVE, będzie dostępny od 4 sierpnia w cenie: 6699 złotych.VIVE Focus 3 to dwa ekrany o rozdzielczości 2,5K każdy, oferujące częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz oraz 120-stopniowe pole widzenia. Producent zadbał o odpowiedni poziom komfortu za sprawą nowej konstrukcji, równomiernie rozłożonego ciężaru oraz inteligentnie zaprojektowanej, zakrzywionej baterii, którą da się łatwo wymieniać. Wymiana baterii VIVE Focus 3 zajmuje zaledwie kilka sekund, więc zestawu VR można używać nieprzerwanie przez cały dzień. Szybkie ładowanie pozwala naładować baterię do 50% w ciągu zaledwie 30 minut - wskaźnik LED pokaże bieżący stopień naładowania.Rama VIVE Focus 3 ze stopu magnezowego jest o 20% lżejsza i o 500% wytrzymalsza, niż tradycyjne tworzywa sztuczne. VIVE Focus 3 oferuje duży zakres i wysoką precyzję regulacji odstępu między źrenicami, a także przycisk do szybkiego rozpinania oraz łatwo zdejmowane, magnetyczne podkładki przednie i tylne, które można szybko wymieniać oraz czyścić, co jest szczególnie istotne, kiedy z zestawu VR korzysta wielu użytkowników.Zestaw VIVE Focus 3 to także nowe głośniki z parą podwójnych membran. Aby zapewnić dyskrecje podczas spotkań VR, specjalne ustawienie prywatności audio znacznie ogranicza ryzyko podsłuchania rozmowy przez pobliskie osoby.VIVE Focus 3 używa algorytmu śledzenia typu inside-out bazującego na sztucznej inteligencji, który dba o prywatność i bezpieczeństwo poprzez zapisywanie wszystkich danych śledzenia w goglach w zaszyfrowanym formacie. Przeprojektowane kontrolery są łatwe i intuicyjne w użyciu, są to jedne z najlżejszych dostępnych na rynku i mogą działać do 15 godzin po jednym naładowaniu. Obsługa śledzenia ruchów dłoni zostanie dodana w przyszłości.Gogle działają pod kontrolą zoptymalizowanej platformy Qualcomm Snapdragon XR2 i są wyposażone w miedziany ciepłowód oraz wentylator, więc pozostają chłodne nawet pod dużym obciążeniem.VIVE Focus 3 Business Edition będzie dostępny od 24 czerwca w cenie 5528 złotych + VAT, (obejmuje 24-miesięczną gwarancję biznesową i usługi VIVE). Zapasowa bateria to wydatek 406 zł + VAT, a magnetyczne podkładki przednie i tylne – 203 zł + VAT.Źródło: HTC