NVIDIA prezentuje GeForce RTX 3050 Ti i RTX 3050. Trafią do laptopów

Nowości NVIDIA.



NVIDIA rozwiała dziś wszelkie plotki na temat swoich nowych kart graficznych dla laptopów. Oficjalnie zaprezentowano dedykowane tym urządzeniom układy GeForce RTX 3050 Ti i RTX 3050. Konstrukcje zadebiutują początkowo pośród ponad 140 świeżutkich modeli wyposażonych w karty GeForce RTX dla graczy i twórców.



NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti i RTX 3050 Laptop GPU

Nowe karty graficzne NVIDIA pojawią się w sprzedaży w najtańszych laptopach, sprzedawanych w cenach od 799 dolarów. Producent zwraca przy tym uwagę na to, że obecnie oferowanych jest pięć razy więcej laptopów z kartami RTX serii 30 o grubości mniejszej niż 18 mm, w porównaniu z systemami RTX poprzedniej generacji. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że wszystkie laptopy do gier z nowymi mobilnymi procesorami Intel Core 11. generacji serii H będą wyposażone w karty graficzne GeForce RTX serii 30.



NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU to 2048 rdzeni CUDA, 16 rdzeni RT 2. generacji oraz 64 rdzenie Tensor 3. generacji. Wydajniejszy układ NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU dysponuje 2560 rdzeniami CUDA, 20 rdzeniami RT oraz 80 rdzeniami Tensor. Oba GPU wyposażono w 4 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali pamięci.



Według deklaracji firmy NVIDIA wydajniejsza z kart pozwoli na zabawę w rozdzielczości Full HD w ponad 60 klatkach na sekundę m.in. w Outriders, Minecraft RTX, Watch Dogs Legion oraz Call of Duty Warzone.







Wszystkie laptopy z kartami RTX serii 30 obsługują aplikację NVIDIA Broadcast, która przekształca laptopy w domowe studio. Została ona teraz ulepszona o nowe efekty wspierane przez sztuczną inteligencję - usuwanie echa pomieszczenia oraz szumów wideo - a także zaktualizowane usuwanie szumów audio w celu wyeliminowania dźwięków wydawanych przez koty, psy i owady. Efekty te, wraz z udostępnionymi wcześniej wirtualnym tłem i automatycznym kadrowaniem, można teraz łączyć, aby zapewnić większą kontrolę nad jakością dźwięku i obrazu.



Źródło: NVIDIA