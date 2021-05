Święto marki Prostormer w AliExpress – 5 przydatnych narzędzi w atrakcyjnych cenach

Coś dla majsterkowiczów.

Już niedługo bo w dniach 12 – 14 maja ruszą święto marki Prostormer w serwisie AliExpress. Jest to firma znana z produkcji wszelkiego rodzaju elektronarzędzi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Wszystkie promocje związane z marką Prostormer znajdziemy na tej stronie. Firma przygotowała też podstronę na której znajdziemy kupony rabatowe na 5 dolarów zniżki. Oprócz tego możemy też skorzystać z kodu ULGA, który daje nam $5 zniżki przy wydanych $40. Poniższe kupony natomiast działają tylko na produkty z 3-7 dniowym terminem dostawy (czyli gdy zamawiamy towar z magazynów w Europie).

ALIMAJ8 - $8 zniżki przy zakupach na minimum $80
ALIMAJ4 - $4 zniżki przy zakupach na minimum $40





ALIMAJ8 - $8 zniżki przy zakupach na minimum $80

- $8 zniżki przy zakupach na minimum $80 ALIMAJ4 - $4 zniżki przy zakupach na minimum $40

Ceny podane w artykule będą aktywne w dniach 12 – 14 maja. Warto również wspomnieć, że wszystkie narzędzia przedstawione w dzisiejszym artykule posiadają opcję dostawy z magazynów ulokowanych w Europie.





1. Elektryczny pistole natryskowy Prostormer PTHT264



Wydajny pistolet natryskowy Prostormer do malowania. Charakteryzuje się silnikiem o mocy 600W i pojemnością 1 litra. Przekręcając dyszę uzyskamy jedną z trzech opcji sprejowania – 45, 90 lub 180 stopni. Na spuście pistoletu znajdziemy pokrętło, które pozwala regulować prędkość natrysku. Urządzenie zaprojektowano tak by było łatwe do demontażu. Ma to na celu ułatwienie procesu czyszczenia i przechowywania pistoletu.







Pistolet natryskowy Prostormer PTHT264 kupimy za ok. 75 zł ($19.99) korzystając z kodu KV8D3HZR2JJY





2. Mini piła tarczowa Prostormer PTET030



Piła tarczowa o silniku o mocy 500W. W zestawie znajdziemy 3 wymienne ostrza o średnicy 85x15 mm do różnych zastosowań. Narzędzie nadaje się do przecinania drewna, sklejki, płytek ceramicznych, PVC i miękkich metali. Piła oferuje 6 regulowanych prędkości cięcia i osiąga maksymalną prędkość obrotową na poziomie 6500 obr/min. Możemy też zamówić zestaw z szynami (350x83 mm), które pomagają w precyzyjnym cięciu.







Prostormer PTET030 kupimy za ok. 128 zł ($33.99) korzystając z kodu XVQQSKXGT6DI





3. Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne Prostormer PTET1010



Wielofunkcyjne narzędzie o mocy 300W i wadze 1,85 kg. PTET1010 umożliwia łatwą wymianę końcówek za pomocą systemu quick release. Kąt oscylacyjny urządzenia to 4,5 stopnia. Narzędzie osiąga liczbę oscylacji na poziomie 15000 - 22000 obrotów na minutę i oferuje 6 prędkości pracy. Przesuwany uchwyt zwiększa wygodę pracy. Dzięki wymiennym końcówkom, narzędzie nadaje się do cięcia, szlifowania i skrobania drewna, metalu, PVC i wielu innych materiałów.







Narzędzie oscylacyjne Prostormer PTET1010 kupimy za ok. 93 zł ($24.82) korzystając z kodu 3COYHPENFCTW





4. Wkrętarka udarowa Prostormer MB01



Wiertarka udarowa 20V z bezszczotkowym motorem i maksymalnym momentem obrotowym 300 N.m. Wyposażona w obrotową głowicę. Narzędzie wyposażone jest w światełko LED by ułatwić pracę w środowisku ze słabym oświetleniem. O długą pracę urządzenia dba bateria o pojemności 2000 mAh. Na podstawce wiertarki znajdziemy panel kontrolny, który pokazuje stan naładowania baterii oraz pozwala ustawić poziom momentu obrotowego.







Wiertarka udarowa Prostormer MB01 do kupienia za ok. 155 zł ($41,42) korzystając z kodu QMJSXBO37CE9





5. Stacja lutownicza Prostormer 8582D



Urządzenie 2 w 1 z lutownicą oraz pistoletem grzewczym Hot Air Gun. Lutownicą możemy rozgrzać do temperatur 200 - 480 stopni Celsjusza natomiast pistolet oferuje od 100 do 480 stopni. W zestawie znajdują się 4 dysze do pistoletu - 5, 8, 10 oraz 13 mm. Gdy położymy Hot Air Gun na uchwycie, przechodzi on automatycznie w tryb uśpienia i jest chłodzony. Stacja wyposażona jest w dwa ekrany LED, które pokazują obecne temeratury dla lutownicy oraz pistoletu grzewczego.







Stację lutowniczą Prostormer 8582D kupimy za ok. 171 zł ($45.70) wykorzystując kod JOOAUXRQEL6M



