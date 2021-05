Apple chce iPhone'a, którego wyświetlacz będzie nie do zbicia

Firma zainwestowała w Corning.





Apple inwestuje w twórcę Gorilla Glass





fot. Apple

Apple zdecydowało się zainwestować 45 milionów dolarów w firmę Corning – producenta znanego najbardziej z tworzenia powłoki ochronnej Gorilla Glass. W oficjalnym komunikacie ze strony amerykańskiej firmy możemy przeczytać, iż opisywana inwestycja pozwoli zwiększyć moce produkcyjne Corning w USA oraz pobudzi dalszy rozwój produktów.Z tego wszystkiego wynika jedno. Apple chce, aby iPhone’y oraz inne sprzęty z jabłkiem w logo miały ekran, który będzie naprawdę solidnie chroniony przede uszkodzeniami.Inwestycja w Corning będzie pochodziła z programu Advanced Manufacturing Fund założonego przez Apple kilka lat temu. Jego celem jest inwestowanie w miejsca pracy oraz infrastrukturę w USA powiązaną z produkcją urządzeń i akcesoriów z jabłkiem w logo. Co ciekawe, do tej pory Corning otrzymał z tego funduszu od Apple ponad 450 milionów dolarów. Efektem jest między innymi stworzenie ceramicznej osłony ekranu, która znalazła się w iPhonie 12. Sam smartfon ma być dzięki temu bardziej odporny na upadki i uszkodzenia.Relacje Apple i Corning sięgają pierwszego iPhone’a, kiedy wprowadzona w ostatniej chwili zmiana pozwoliła zmniejszyć zarysowania na wyświetlaczu urządzenia. Jak widać amerykańska firma bardzo ceni sobie producenta powłoki Gorilla Glass i będzie chciała na nim polegać także w kolejnych latach. Ceramic Shield znajdujące się w iPhonie 12 ma być małym krokiem milowym w kierunku rozwoju dalszych technologii – w tym tych przeznaczonych dla składanych urządzeń mobilnych.Od iPhone’a 11 Apple zbiera bardzo dobre opinie w kontekście jakości wyświetlaczy oraz zmniejszonej podatności na ich uszkodzenie. Pamiętam, jak kilka modeli wstecz amerykańska firma borykała się z pękającymi i rozwalającymi ekranami – praktycznie od każdego upadku. Wszystkie memy o pękniętych ekranach w iPhonie oraz żarty krążące w obiegu miały swoją zasadność.Wydaje się jednak, że ten czas już się skończył. I to na dobre.Na efekty dalszej współpracy Apple z Corning będziemy musieli jednak jeszcze poczekać.Źródło: Apple / fot. Apple