CECOTEC Twist & Fusion 4500 – recenzja robota planetarnego dla wymagających

CECOTEC Twist & Fusion 4500 – specyfikacja urządzenia

CECOTEC Twist & Fusion 4500 – specyfikacja techniczna:

Moc silnika: 800 W

800 W Pojemność misy roboczej: 5,2 l

5,2 l Konstrukcja: obudowa z odlewanego aluminium, antypoślizgowe nóżki, akcesoria ze stali nierdzewnej (hak i mieszadło pokryte dodatkowo warstwą teflonową), misa ze stali nierdzewnej, pokrywa misy wykonana z tworzywa sztucznego

obudowa z odlewanego aluminium, antypoślizgowe nóżki, akcesoria ze stali nierdzewnej (hak i mieszadło pokryte dodatkowo warstwą teflonową), misa ze stali nierdzewnej, pokrywa misy wykonana z tworzywa sztucznego Funkcje: Mieszanie, Ubijanie, Ugniatanie

Mieszanie, Ubijanie, Ugniatanie Funkcje dodatkowe: Regulacja obrotów, automatyczne wyłączanie, możliwość mycia części w zmywarce, wyświetlacz LED z wbudowanym timerem, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Regulacja obrotów, automatyczne wyłączanie, możliwość mycia części w zmywarce, wyświetlacz LED z wbudowanym timerem, zabezpieczenie przed przegrzaniem Liczba poziomów obrotów: 8

8 Zawartość zestawu: robot planetarny, misa, pokrywa misy z podajnikiem, hak, mieszadło, trzepaczka

Warianty kolorystyczne: czerwono-srebrny, biało-srebrny, czarno-srebrny

czerwono-srebrny, biało-srebrny, czarno-srebrny Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

CECOTEC Twist & Fusion 4500 – pierwsze wrażenia

CECOTEC Twist & Fusion 4500 w praktyce

Robot planetarny to coś, co w kuchni warto mieć. W końcu, to urządzenie, które zmiesza, ubije lub ugniecie za Ciebie co tylko zechcesz – od jaj, przez masy do pieczenia, aż po ciasto na chleb – dzięki czemu Ty nie będziesz musiał niepotrzebnie się męczyć. Ale jaki robot planetarny wybrać? Do moich rąk niedawno trafiła propozycja, która może Cię zainteresować. Ta propozycja to robot planetarny CECOTEC Twist & Fusion 4500, którą z przyjemnością przetestowałam.Twist & Fusion 4500 to robot hiszpańskiej firmy CECOTEC, założonej w 1995 roku w Walencji. Ta od lat produkuje wysokiej klasy sprzęt gospodarstwa domowego, a jej urządzenia są dostępne już w 30 krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Oficjalnie marka trafiła do naszego kraju w lutym, a więc polscy konsumenci mają z nią do czynienia od stosunkowo niedawna. No ale dość o producencie – w końcu trafiłeś tu po to, aby dowiedzieć się czegoś przede wszystkim na temat robota planetarnego Twist & Fusion 4500.Twist & Fusion 4500 to klasyczny robot planetarny. Jak dowiadujemy się ze specyfikacji, to maszyna o mocy 800 W, wykonana z odlewanego aluminium. Wyposażono ją w misę ze stali nierdzewnej o pojemności 5,2 litrów, przezroczystą pokrywę przeciwrozbryzgową z otworem do napełniania, a także trzy różne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej – trzepaczkę oraz mieszadło i hak, z których dwie ostatnie są pokryte warstwą teflonową. Co istotne, akcesoria te można myć w zmywarce.Robot planetarny firmy CECOTEC zawiera również wyświetlacz LED z timerem oraz wskaźnikiem czasu i prędkości. Jego pracę można regulować w zakresie 8 poziomów obrotów.Pełną specyfikację robota planetarnego umieściłam poniżej.CECOTEC Twist & Fusion 4500 dotarł do mnie w pokaźnych rozmiarów opakowaniu, na którym, oprócz grafiki przedstawiającej robota planetarnego, umieszczono między innymi najważniejsze informacje o sprzęcie znajdującym się w środku. Wewnątrz pudełka, poza robotem planetarnym, styropianowymi osłonami i folią bąbelkową, znalazłam jego misę, wszystkie dołączone akcesoria, a także instrukcję obsługi, napisaną między innymi w języku polskim oraz, co ciekawe, krótką książeczkę z przepisami wartymi wypróbowania z użyciem urządzenia.Wyjmując maszynę z opakowania, przekonałam się, że jej masa jest pokaźna. Absolutnie nie jest to wadą, bowiem im większa masa robota planetarnego, tym większa jego stabilność. Przekonałam się też, że grafika znajdująca się na pudełku nie oddaje dokładnie koloru urządzenia. To w rzeczywistości jest nieco jaśniejsze, jednak widać to także na zdjęciach promujących je w sieci, między innymi na stronach, za pośrednictwem których prowadzi się jego sprzedaż.Mimo dużej masy robota planetarnego, przenoszenie go z miejsca na miejsce nie jest problematyczne. To dlatego, że jego podstawa nie ślizga się w rękach i jest ukształtowana tak, że po prostu łatwo wygodnie ją chwycić. Urządzenie nie ślizga się również na blacie kuchennym, za sprawą antypoślizgowych nóżek.Ważne jest też to, że robot Twist & Fusion 4500 został naprawdę solidnie wykonany. Odlewane aluminium sprawia, że trzeba by się wyjątkowo postarać, by go uszkodzić. Niczego sobie są też akcesoria urządzenia. Końcówki do mieszania, ubijania i zagniatania są ciężkie i od razu widać, że wytrzymają wiele lat intensywnej pracy.To, na co niektórzy mogą narzekać to fakt, że z pomocą omawianego robota można tylko mieszać, ubijać i zagniatać. Takie osoby powinno uspokoić to, że niebawem w polskich sklepach pojawią się przystawki, dzięki którym zakres funkcji maszyny będzie można poszerzyć. Mowa o przystawkach do tarcia czy szatkowania, mielenia mięsa oraz robienia makaronu. To wciąż za mało? Cóż, jak to się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Moim zdaniem zamiast szukać maszyny, która zrobi za Ciebie wszystko, ale raczej poradzi sobie z tym przeciętnie, lepiej kupić kilka oddzielnych urządzeń zaprojektowanych w konkretnym celu. Dlatego w mojej kuchni oprócz robota planetarnego mam elektryczną maszynkę do tarcia warzyw i mielenia mięsa, blender ręczny, wyciskarkę do soków i nie tylko.Robota planetarnego Twist & Fusion 4500 przetestowałam, realizując kilka przepisów, tak aby poddać próbie każdą jego funkcję. Dzięki niemu światło dzienne w mojej kuchni ujrzały ciasto marchewkowe z kremową polewą, pizza w stylu neapolitańskim, a także sernik z bezową pianką. Spośród wymienionych potraw i deserów, tylko sernik był tym, którego wcześniej nie miałam okazji upiec.Na pierwszy ogień podczas testów poszło ciasto marchewkowe . W jego przypadku robot miał do realizacji kilka zadań – musiał utrzeć jajka z cukrem, wymieszać wszystkie składniki ciasta, a następnie dodatkowo ubić składniki, które miały utworzyć polewę. Podczas każdego z nich maszyna sprawdziła się perfekcyjnie. Po kilku minutach ucierania jaj nie sposób było wyczuć w masie ani drobinki cukru, z pomocą końcówki do mieszania robot połączył masę z pozostałymi składnikami w kilka sekund, a polewę ubił, nie pozostawiając w niej jakichkolwiek grudek. Poza tym, ten był idealnie stabilny nawet podczas pracy na najwyższych obrotach.