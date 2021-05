Uniwersalny laptop do pracy, nauki i zabawy? Taki sprzęt istnieje - oto on

Ten notebook to dobry wybór.

Materiał powstał we współpracy z Huawei

Źródło: HuaweiHuawei MateBook D 15 2021 to sprzęt będący następcą ciepło przyjętego modelu z rocznika 2020. Nowość zadebiutowała z procesorem Intel Core i5 11. generacji na pokładzie, który za sprawą zintegrowanego układu graficznego Intel Iris Xe poradzi sobie także z wieloma grami. Kiedy trzeba, Intel Core i5-1135G7 sprosta sprawnej obsłudze programów biurowych, narzędzi do montażu wideo, obróbki zdjęć, czy też innych aplikacji, z których użytek robią choćby studenci. Gdy przyjdzie czas na odpoczynek, na Huawei MateBook D 15 2021 w ponad 100 klatkach na sekundę zagrać można w CS:GO, Valorant, League of Legends, Rocket League lub Dota2. Sprzęt poradzi sobie z GTA V, Overwatch, Wiedźminem 3, Battlefield 1, Doom Eternal i innymi tytułami po obniżeniu detali graficznych. I wiecie co jest najlepsze? Że sprzęt, który potrafi to wszystko działa cicho, jest bardzo lekki i kompaktowy.Źródło: HuaweiHuawei MateBook D 15 2021 waży zaledwie 1,56 kg, co sprawia, że noszenie go w plecaku lub torbie nigdy nie będzie przykrym obowiązkiem. 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1080 pikseli otaczają ramki o grubości 5,3 mm, dzięki czemu cała konstrukcja jest kompaktowa i przypomina raczej niegdysiejsze laptopy z matrycami 14- lub nawet 13-calowymi. Wymiary na poziomie 357,8 x 229,9 x 16,9 mm mówią chyba same za siebie. Pomimo że wykonana z aluminium, świetnie spasowana obudowa jest tak zgrabna, producent zmieścił w niej wydajny układ chłodzenia Huawei Shark Fin z ultracienkimi łopatkami wentylatorów o grubości 0,2 mm, który cechuje się wysoką kulturą działania, nawet pod dużym obciążeniem.Źródło: HuaweiCo powinien oferować uniwersalny laptop do pracy, edukacji i zabawy? Na pewno odpowiednią liczbę złączy. Nikt nie lubi bawić się w zakup dodatkowych adapterów i rozgałęziaczy. Nowy Huawei MateBook D 15 oferuje jeden port USB-C, jedno gniazdo USB-A 3.2 oraz dwa porty USB-A 2.0. Ponadto, sprzęt zapewnia złącze jack 3.5 mm oraz wyjście obrazu HDMI. Producent nie zapomniał o najnowszym Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 MIMO oraz module Bluetooth 5.1, za sprawą którego z laptopem sparować można bezprzewodowe myszki, klawiatury (jeśli ktoś ma taki kaprys) i słuchawki. W dzisiejszych czasach chyba mało kto lubi nadmiarową ilość kabli, prawda?Szybkość. No właśnie, idealny laptop do wymienionych wcześniej zastosowań powinien oszczędzać czas. Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię czekać i uwielbiam, gdy mój komputer działa tak płynnie, jak to tylko możliwe. Zastosowany w laptopie Huawei dysk NVMe PCIe SSD o pojemności 512 GB gwarantuje błyskawiczne uruchamianie się komputera i ograniczenie do minimum czasu kopiowania, zapisywania i wczytywania plików. Wiele operacji usprawnia także obecne na pokładzie 16 GB pamięci RAM DDR4. To nie wszystko, co ma w tej kwestii do zaoferowania omawiany tu sprzęt. Funkcja Huawei Share za pomocą jednego dotknięcia pozwoli połączyć laptopa i wybrany smartfon Huawei, celem natychmiastowej wymiany plików, dzwonienia z poziomu laptopa czy nawet obsługiwania za jego pomocą maksymalnie trzech okien aplikacji uruchomionych na telefonie.Źródło: HuaweiEkran w Huawei MateBook D 15 2021 zajmuje aż 87% powierzchni pokrywy urządzenia. Nic dziwnego, że na ultracienkiej górnej i dolnej ramce zabrakło miejsca na obiektyw kamerki internetowej. Bez obaw, producent wcale nie zapomniał o tym arcyprzydatnym akcesorium. Innowacyjna metoda umiejscowienia kamery pod klawiszem F6 daje użytkownikowi pewność, że rejestruje ona obraz tylko wtedy, kiedy ten sobie tego życzy. Wystarczy nieco mocniej nacisnąć na klawisz i cały moduł się otworzy.Z roku na rok spędzamy coraz więcej czasu przed monitorami, a to sprawia, że powinniśmy myśleć o ochronie swojego wzroku. Wyświetlacz laptopa Huawei MateBook D 15 2021 otrzymał dwa certyfikaty TÜV Rheinland, potwierdzające obecność technologii redukujących emisję światła niebieskiego oraz efektu migotania ekranu. To miły dodatek do matrycy o dobrym odwzorowaniu kolorów, jasnym obrazie i odpowiednio nasyconych kolorach - i niezwykle istotny z punktu widzenia użytkownika, który nierzadko wpatrywał się będzie w niego przez długie godziny.Źródło: HuaweiGdzie najlepiej kupić Huawei MateBook D 15 2021? Każdy ma swoje indywidualne preferencje dotyczące sklepów, więc... cóż, warto szukać najkorzystniejszej cenowo oferty. W oficjalnym sklepie huawei.pl,, natomiast wersja z procesorem 10. generacji jest dostępna za 3199 złotych.Router Huawei WiFi 6 AX3 Quad CoreWybierając nowego laptopa obsługującego WiFi 6, warto też rozważyć zakup routera wspierającego ten format. Na huawei.pl dostępny jest model, który zapewnia stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą nawet do 3000 Mb/s.