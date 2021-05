Kryptowaluta Chia i masowe awarie dysków SSD. Wiesz, co to oznacza?

To musiało nastąpić.



Kryptowaluta Chia budzi od tygodni kolosalne emocje wśród internautów, głównie za sprawą dość zaskakującej metody jej wydobywania i przechowywania. W przeciwieństwie do Ethereum wykorzystującego GPU lub Bitcoina, wykopywanego obecnie przede wszystkim za pomocą specjalnych koparek ASIC, Chia potrzebuje przestrzeni dyskowej. W wielkim uproszczeniu największą rolę mają tu zarówno przestrzeń dyskowa, jak i wydajność odczytu i zapisu oferowana przez dany nośnik. Wygląda na to, że "zabawa" w wydobycie Chia jest zabójcza dla dysków SSD.



Chia "zabija" dyski SSD

Musicie wiedzieć, że dyski SSD, podobnie z resztą jak pendrive'y, cechują się określoną żywotnością, określaną w podstawowym stopniu poprzez współczynnik TBW (Total Bytes Written). Opisuje on, jak duże ilości danych da się zapisać na nośniku, do momentu utraty gwarancji. Wydobywanie Chia bazuje na nieustannym powtarzaniu operacji zapisu i odczytu danych. Domyślacie się zapewne, że to właśnie dyski półprzewodnikowe, które owe operacje wykonują najszybciej, ulegają awariom, o których donoszą azjatyckie media.



Chiński serwis MyDrives informuje, że na farmach Chia w Chinach typowe dyski SSD o pojemności 256 GB wytrzymują ledwo 40 dni zapisu na dysku. Wartość rośnie do 80 dni w przypadku typowych dysków 512 GB i około 160 dni w przypadku nośników o pojemności 1 TB. Wytrzymałość różni się rzecz jasna w zależności od różnych marek dysków SSD i używanego typu pamięci flash NAND. Tutaj zaczynają się złe wieści.



