Sony potwierdza - problemy z dostępnością PS5 nawet w 2022 roku

Niestety…

PlayStation 5 wciąż towarem ekskluzywnym

Myślę że popyt na konsolę nie uspokoi się w tym roku. Nawet jeśli w 2022 roku otrzymamy materiały na dużo większą liczbę urządzeń i uda nam się wyprodukować o wiele więcej egzemplarzy PlayStation 5 , to nasza podaż wciąż nie będzie nadążać nad popytem.

Konsole nowej generacji pojawiły się na rynku ponad pół roku temu. Ich dostępność wciąż jednak utrzymuje się na śmiesznie niskim poziomie. Osobom chcącym zaopatrzyć się w np. PlayStation 5 pozostaje więc jedynie cierpliwie czekać na pojedyncze dostawy w sklepach i do tego mieć nieco szczęścia.Regularnie mamy do czynienia z doniesieniami analityków, którzy jednoznacznie stwierdzają, że nie ma co oczekiwać szybkiej stabilizacji dostępności konsoli PlayStation 5. Wszystko z powodu skrajnie wysokiego popytu i niewystarczającej podaży wynikającej np. z braku chipów. Teraz głos zabrała sama korporacja.Jak donosi portal Bloomberg , dyrektor finansowy Sony (Hiroki Totoki) miał na prywatnym spotkaniu z grupą analityków powiedzieć następujące słowa: