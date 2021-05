Święto marki Yi w AliExpress. Wielka promocja na kamery bezpieczeństwa

Zadbaj o bezpieczeństwo domu.

W dniach 12 – 14 maja odbędzie się święto marki Yi na platformie AliExpress. Obie firmy połączyły siły by dostarczyć swoim klientom atrakcyjne oferty na inteligentne kamery bezpieczeństwa domowego.

Zanim przejdziemy do omawiania dostępnych promocji, pragniemy przedstawić kilka kuponów zniżkowych, które pozwolą dodatkowo obniżyć ceny oferowanych produktów. Pierwszym z nich jest kod ULGA, który daje nam $5 zniżki przy wydanych $40. Poniższe kupony działają tylko na produkty z 3-7 dniowym terminem dostawy (czyli gdy zamawiamy towar z magazynów w Europie).





ALIMAJ8 - $8 zniżki przy zakupach na minimum $80

- $8 zniżki przy zakupach na minimum $80 ALIMAJ4 - $4 zniżki przy zakupach na minimum $40

A teraz zapraszamy do zapoznania się z ofertą marki Yi. Ceny podane w artykule będą aktywne w dniach 12 – 14 maja. Warto również wspomnieć, że wszystkie kamerki w dzisiejszym artykule posiadają opcję dostawy z magazynów ulokowanych w Europie.





1. Yi Home Camera 1080P AI+



Kamerka do domowego monitoringu z 112 stopniowym kątem widzenia i 4x zoomem cyfrowym. Kamera nagrywa wideo w rozdzielczości 1080p i jest w stanie zidentyfikować nienaturalne dźwięki w zasięgu 5 metrów. Gdy zanotuje takie zdarzenia, wysyła nam na telefon powiadomienie oraz 6 sekundowy klip. Urządzenie oferuje także dwustronną komunikację. Tryb nocny zapewnia dobry obraz nawet w całkowitej ciemności dzięki zastosowaniu 8 diod podczerwieni 940 Nm.







Kamerkę Yi Home Camera 1080P AI+ kupimy za ok. 61 zł ($15.99). Kupon na dodatkowe $2 zniżki znajdziemy tutaj.





2. Yi Dome Guard



Kamerka kopułkowa z zasięgiem widzenia 360 stopni (355 stopnie w poziomie i 84 stopnie w pionie) i szerokim kątem widzenia 140 stopni. Yi Dome Guard nagrywa obraz w 1080p i posiada funkcję śledzenia wykrytego obiektu. Dobrą jakość nagrań w nocy zapewnia ulepszony tryb nocny.







Urządzenie umożliwia całodobowe monitorowanie sytuacji w domu dzięki sparowaniu z aplikacją na smartfony. Możemy w każdym momencie sprawdzić co się dzieje pod naszą nieobecność, a kamera sama wyśle nam powiadomienia, gdy wykryje podejrzany ruch w domu.



Kamerka Yi Dome Guard dostępna będzie za ok. 83 zł ($21.99). Dodatkowe $2 zniżki możemy otrzymać pobierająć kupon z tej strony.





3. Yi Outdoor



Yi Outdoor to kamerka zewnętrzna wyposażona w obiektyw o kącie widzenia 110 stopni. Producent zadbał by urządzenie było przygotowane na niekorzystne warunki pogodowe - obudowa jest wodoszczelna i pyłoszczelna (IP67). W kwestii nadzoru, kamerka Yi Outdoor także oferuje dużo. Posiada funkcję alarmu dźwiękowego, wykrywania ruchu, trybu nocnego oraz dwustronną komunikację audio czyli wszystko co potrzeba by skutecznie chronić domostwo.







Kamerkę Yi Outdoor kupimy za ok. 144 zł ($37.99). Kupon na dodatkowe $2 zniżki znajdziemy tutaj.





4. Yi Dome U



Kamerka kopułkowa Yi Dome U ze wspierciem asystentów głosowych takich jak Google Assistant czy Alexa. Oferuje 360 stopniowy zasięg widzenia PTZ (pan-tilt-zoom) dzięki czemu możemy monitorować całe pomieszczenie. Urządzenie nagrywa obraz w 1080p i dzięki wbudowanemu mikrofonowi, pozwala na dwustronną komunikację.







Yi Dome U korzysta z śledzenia ruchów i detekcji twarzy. Gdy wykryje człowieka w swoim polu widzenia, urządzenie wyśle nam powiadomienie i umożliwi włączenie przesyłania obrazu na komórkę by sprawdzić kto to jest. Kamerka także dobrze spisuje się po zmroku. Automatycznie włączy tryb nocny, gdy zacznie się ściemniać, a dzięki ulepszonemu przez sztuczną inteligencję obrazowi, zobaczymy każdy szczegół pomieszczenia.



Kamerka Yi Dome U dostępna będzie za ok. 144 zł ($37.99). Dodatkowo możemy wykorzystać kupon na $2, który znajdziemy tutaj.





5. Yi 1080p PTZ



Kamerka zewnętrzna z zasięgiem widzenia 360 stopni PTZ i nagrywająca w rozdzielczości FullHD. Obudowa spełnia normę IP66, więc nie straszne jej są niekorzystne warunki atmosferyczne. Jest w stanie operować nawet przy temperaturach od -20 do +60 stopni Celsjusza. Kamera wykrywa ruch i przesyła nam powiadomienia na komórkę. Wyposażona jest w alarm do odstraszania intruzów.







Yi 1080p PTZ jest także w stanie uchwycić kolory w trybie nocnym dzięki wykorzystaniu diod podczerwieni i białych światełek. Z kamerką możemy połączyć się zarówno za pomocą przewodowego połączenia sieciowego jak i WiFi. Urządzenie wyposażono w dwie anteny WiFi aby zapobiegać utracie sygnału i zakłóceniom.



Kamerka zewnętrzna Yi 1080p PTZ dostępna będzie za ok. 204 zł ($54.39). Kupon na dodatkowe $5 zniżki znajdziemy tutaj.





6. Yi Dome 1080p



Kamerka do monitoringu Yi Dome 1080p. Urządzenie poinformuje nas o wykryciu ruchu lub dźwięku, mamy także dostęp do poglądu na żywo dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić sytuację w domu nawet pod naszą nieobecność. Yi Dome 1080p jest w stanie monitorować całe pomieszczenie, gdyż posiada opcję obrotu o 345 stopni w poziomie oraz 115 stopni w pionie.







Kamerką zarządzamy przy pomocy dedykowanej aplikacji na smartfony. Pozwala ona m.in. na zapisywanie filmów, edytowanie ich oraz dwustronną komunikację.



Yi Dome 1080p kupimy za ok. 112 zł ($29.99). Dodatkowe $2 zniżki znajdziemy tutaj.





7. Yi 1080p



Kamerka IP YI 1080P wyposażona jest w sensor 1/2.7” 200W CMOS i przysłonę f/2.0. Urządzenie nagrywa wideo w rozdzielczości 1080p i oferuje 4x zoom cyfrowy. Obiektyw zapewnia 112° kąt widzenia.







Urządzenie automatycznie wykrywa wszelki ruch i dźwięk w okolicy i wysyła powiadomienia do dedykowanej aplikacji na smartfonie. Jest ono w stanie także rozpoznać płacz dziecka w obszarze 5 metrów i wysyłać odpowiedni alert. Aplikacja również pozwala zdalnie monitorować sytuację w domu i oferuje dwustronną komunikację. Kamerka oferuje również tryb nocny, który zapewnia obraz do 9 metrów nawet w całkowitej ciemności.



2 sztuki kamerki Yi 1080p do kupienia za ok. 142 zł ($37.99). Kupon na dodatkowe $5 zniżki znajdziemy tutaj.



4 sztuki kamerki Yi 1080p kupimy natomiast za ok. 292 zł ($77.99). Dodatkowe $2 zniżki dostaniemy kiedy pobierzemy kupon z tej strony.





8. Yi Kami



Bezprzewodowa kamerka zewnętrzna z klasą wodoodporności IP65. Kami cechuje się łatwością instalacji, gdyż nie wymaga ona wiercenia otworów w ścianie. W zestawie znajdziemy metalowy płytkę, którą umieszczamy na ścianie, a następnie mocujemy na niej kamerkę za pomocą magnetycznej podstawki. Urządzenie jest na tyle małe, że możemy używać je także w mieszkaniu. Na dworze wytrzyma temperatury od -0 do +45 stopni Celsjusza.







Dzięki zastosowaniu czujnika CMOS SmartSens SC2310 i filtru podczerwieni, kamera Kami zapewnia lepsze widzenie w nocy nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Urządzenie oferuje szeroki kąt widzenia 140 stopni i wykorzystuje czujnik termiczny by rozróżniać między ludźmi a zwierzętami i owadami. W zestawie znajdziemy także stację Kami Smart Security Base, która pozwala na sparowanie kilku urządzeń. Bateria o pojemności 1600 mAh pozwala na miesiąc pracy na jednym ładowaniu.



Kamerkę Yi Kami kupimy za ok. 188 zł ($49.99).





9. Yi Kami



Kolejna wersja bezprzewodowej kamery Yi Kami. Nagrywa obraz w 1080p i oferuje szeroki kąt widzenia 140 stopni. Kamerka korzysta z czujnika ruchu PIR by wyeliminować zjawisko „fałszywych pozytywów” spowodowane przez poruszające się flagi, samochody lub owady. Gdy kamera wykryje podejrzany dźwięk lub ruch automatycznie wyśle alert bezpośrednio na telefon.







Yi Kami korzysta z zaawansowanej sztucznej inteligencji i technologii obrazowania by dostarczyć wyraźne nagrania wideo nawet w nocy. Kamerka odporna jest na deszcz i pył dzięki klasie wodoodporności IP65 i jest w stanie wytrzymać temperatury od -10 do +50 stopni Celsujsza.



Kamerkę Yi Kami zakupimy za ok. ($59.99). Dodatkowo, możemy uzyskać $10 rabatu wykorzystując kod z tej strony.



