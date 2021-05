Majowe promocje w Huawei. Okazje na zakup elektroniki w niższej cenie

Wystartowały niezłe oferty.

Promocje na sprzęt Huawei

Smartfon Huawei P40 lite w zestawie z opaską Huawei Band 6 - 999 zł

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro - 1099 zł

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Elegant Edition (42 mm) - 799 zł

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro - 599 zł

Słuchawki Huawei FreeBuds 4i - 299 zł

Opaska sportowa Huawei Band 4 - 99 zł

Tablet MatePad T10s 32 GB WiFi - 649 zł

Tablet MatePad T10 32 GB WiFi - 549 zł

Tablet MatePad T8 32 GB - 449 zł

Laptop MateBook D 16 - 3 499 zł

Laptop MateBook D 15 (Intel 11. generacji) - 3 499 zł

Laptop MateBook D 15 (Intel 10. generacji) - 3 199 zł



Źródło: Huawei

3-letnia gwarancja na kupiony laptop

bezpłatna dostawa w następny dzień roboczy, pod warunkiem złożenia zamówienia i opłacenia go przed godziną 12:00

jednorazowa, bezpłatna naprawa ekranu smarftona w ciągu 3 miesięcy od zakupu

20 zł zniżki na zakupy na huawei.pl za wystawienie opinii o produkcie, który został również zakupiony w huawei.pl

Regularnie donosimy Wam o interesujących promocjach ze świata nowych technologii i ta jest jedną z nich. Firma Huawei poinformowała o uruchomieniu atrakcyjnej oferty dla osób pragnących zakupić nowego laptopa, smartfona, tablet, opaskę sportową, smartwatch lub słuchawki bezprzewodowe. Co ważne, produkty sprzedawane będą w obniżonych cenach do 2 czerwca. Wyjątek stanowią najnowsze laptopy MateBook D 16 i D 15, które można nabyć w niższych cenach do 23 maja.Majowa oferta Huawei to dobra okazja do zakupu elektroniki w obniżonej cenie. Wszystkie wymienione niżej urządzenia można kupić w oficjalnym sklepie internetowym Huawei.pl, sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, a także sklepach sklepach Decathlon, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. Co ważne, oferty mogą się różnić w zależności od sklepów.Produkty Huawei objęte promocjami to:Warto zauważyć, że dodatkową zaletą płynącą z zakupu wyżej wymienionych produktów w sklepie Huawei.pl jest możliwość skorzystania z opcji rozłożenia płatności na 36 rat 0%. Minimalna wartość zamówienia, które można rozłożyć na raty, to 300 zł. Zalet jest z resztą więcej, a wśród nich są:Źródło: Huawei