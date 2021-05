Nowy MacBook Air w kolorach tęczy. Dlaczego nie?

Fajny pomysł.

Kolorowe MacBook Air 2021

Kolorowe komputery iMac z procesorami Apple M1 zostały przyjęte z umiarkowanym entuzjazmem. Dość drogie jak na to, co oferują i tak zapewne znajdą swoich amatorów. Znacznie ciekawiej zapowiada się tegoroczna premiera nowych laptopów MacBook Air, które najpewniej pójdą w ślady wzmiankowanych urządzeń w kwestii palety kolorów. To dobra droga.Lepiej mieć wybór, niż go nie mieć, prawda? Który konsument nie chciałby bowiem wybierać spośród szerokiej palety barw, na etapie zakupu laptopa na lata? Najwyraźniej dostrzegła to firma Apple, która według najnowszych pogłosek sprzedawała będzie swoje nowe notebooki MacBook Air 2021 w aż siedmiu kolorach.W swoim materiale wideo umieszczonym na kanale Front Page Tech, Jon Prosser donosi o tym, że to samo źródło, które dostarczyło mu potwierdzonych później informacji na temat AIO Apple iMac M1, właśnie podrzuciło mu garść informacji o laptopach MacBook Air 2021. O ile informacja o kolorach ma być pewnikiem, to jego domysłem jest to, że nowość wykorzystywała będzie nowy chip Apple M2.Jeśli powyższe informacje okażą prawdziwe, nowa oferta MacBooków byłaby powrotem do iBooka G3, sprzedawanego w kilku kolorach. Apple po dłuższej przerwie zaczęło oferować ciekawe opcje kolorystyczne najpierw dla iPada Air, a później iMaca. Co powiecie na taki powiew świeżości? Moim zdaniem to doskonały pomysł.Mark Gurman z Bloomberga mówił wcześniej, że Apple pracuje nad cieńszym i lżejszym MacBookiem Air, który może pojawić się w drugiej połowie 2021 roku, jednak Bloomberg nie informował, że nowe modele będą dostępne w innych niż dotychczasowe kolorach.Źródło: YouTube