IBM stworzyło procesor w 2 nanometrach. Smartfony mogłyby działać cztery dni na bateriii

To przełom w branży.





IBM przekracza pewną granicę





IBM oficjalnie ogłosiło, iż osiągnęło przełom w projektowaniu oraz wytwarzaniu półprzewodników. Amerykańska firma wprowadziła pierwszy na świecie 2-nanometrowy procesor korzystający z technologii nanopłytek. Oczekuje się, że tego typu rozwiązanie będzie w stanie zapewnić o 45 proc. większą wydajność niż najbardziej zaawansowane konstrukcje dostępne obecnie na rynku.Dla przypomnienia, większość producentów korzysta obecnie z technologii 7 nanometrów. Proces 2 nanometrów zaprezentowany przez IBM pozwolił na umieszczenie 50 miliardów tranzystorów na procesorze. Wszystko to na układzie o wielkości mniejszej od przeciętnego paznokcia.IBM twierdzi, iż nowy procesor w 2 nanometrach to rewolucja dla całej branży półprzewodników oraz świata IT – i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Od wielu lat firmy pracują nad tym, aby możliwie jak najbardziej zmniejszać procesory, zachowując ich poszczególne cechy. Im mniejszy proces technologiczny, tym oczywiście mniejszy sam układ. A im mniejszy układ, tym mniejsze jego zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Smartfony mogłyby więc wykorzystać czip IBM i działać do 4 dni na jednym ładowaniu baterii, oferując nam tę samą wydajność co teraz.Brzmi nieźle, prawda?Oprócz samej energooszczędności, nowe układy IBM miałyby także zapewniać szybszy dostęp do internetu oraz szybsze przetwarzanie danych w aplikacjach na komputerach osobistych. Amerykańska firma zwraca również uwagę na potencjał wykorzystania swoich układów w autonomicznych samochodach. Ostatecznie, IBM chciałby również umieścić swoje procesory w centrach danych, tym samym zmniejszając ich ślad węglowy.2 nanometry to naprawdę coś. Dla porównania, niedawno wydany procesor Apple M1 został stworzony w pięciu nanometrach, a Intel do swoich procesorów wykorzystuje zarówno 14, jak i 10 nanometrów.Na razie jest jednak za wcześnie, aby mówić o tym, kiedy i gdzie dokładnie zostanie wykorzystany opisywany układ od IBM.Źródło: IBM / fot. IBM