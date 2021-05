Zachowaj kontakt wzrokowy z kamerą Center Cam. Pomysł genialny w swojej prostocie

Proste pomysły są często najlepsze - tak twierdzi twórca Center Cam

Zawartość podstawowego zestawu Center Cam / Foto: Center Cam @ Indiegogo

Center Cam z obrazem full HD 1080p i dodatkowymi akcesoriami

Czy zauważyliście już z pewną niedogodność w wideorozmowach i wideokonferencjach polegającą na braku dokładnego kontaktu wzrokowego? Kamerki w telefonach czy laptopach są usytuowane znacznie powyżej środka ekranu, więc wpływa to na wrażenie, jakbyśmy nie patrzyli się dokładnie w oczy rozmówcy.Powrót do tego naturalnego ze spotkań na żywo stanu pełnego kontaktu wzrokowego, można załatwić programowo. Swojego czasu Apple chwaliło się korekcją pozycji oczu we własnej aplikacji do wideorozmów. Jednak można podejść do tematu zupełnie inaczej, o wiele prościej. I wcale nie trzeba czekać na zapowiedziane i pokazane już jakiś czas temu w prototypowej formie kamerki pod ekranem. Wystarczy bardzo prosty pomysł, czyli niewielka kamerka na wysięgniku.I właśnie to jest podstawą Center Cam stworzonej przez Iana Fostera. Wystarczy umieścić urządzenie na klipsie doczepianym do ekranu laptopa lub stacjonarnego monitora, a sam moduł obrazowania dać na końcu elastycznego, dość długiego ramienia (powinien wystarczyć nawet do dużych monitorów). Dzięki temu można bez problemu umieścić kamerę w środkowej części matrycy, więc tam, gdzie naturalnie patrzymy podczas wideorozmowy.Oczywiście istnieje problem przesłaniania obrazu, ale ani elastyczny wysięgnik ani sama kamerka nie są na tyle duże, aby uniemożliwiać komfortowe rozmowy z widokiem postaci po drugiej stronie komunikatora. Średnica wynosi jedyne 14 mm. Świetnie sprawdzi się z komunikatorami takimi jak chociażby Zoom, Microsoft Teams, Skype, Hangouts, Google Duo czy innymi. Mimo niewielkich rozmiarów, Center Cam jest w stanie spokojnie dostarczyć obraz full HD 1920 x 1080 px przy 30 klatkach na sekundę.Nie potrzebuje też żadnych dodatkowych sterowników dla Windowsa XP, Windowsa 7, Windowsa 8, Windowsa 10, Linuxa, Androida i macOS. Wystarczą domyślne systemowe. Całość wpina się tradycyjnie kablem USB 2.0. Niesety w mikrofon, co jest minusem dla użytkowników stacjonarnych PC, musimy zaopatrzyć się samemu. Nie jest to może powiedziane wprost, ale przynajmniej tak wynika z promocyjnych materiałów i braku jakichkolwiek wzmianek o dźwięku.Konstrukcja umożliwia dodanie różnych akcesoriów. Już teraz opcjonalnie oferowany jest pierścień z doświetleniem LED, a w przyszłości planowane są soczewki. Choć, główna część kampanii na Indiegogo już się skończyła z ponad 580 tysiącami dolarów na koncie (około 2,2 miliona złotych), Center Cam można wciąż zamawiać na stronie zbiórki. Standardowy zestaw oferowany jest w cenie 95 dolarów (około 360 złotych) - pełna wynosi 125 dolarów (niecałe 475 złotych). Za to Center Cam Deluxe Package z etui i przystawką oświetlenia LED za 115 dolarów (około 435 złotych) - bez zniżki, będzie to finalnie w późniejszym czasie 150 dolarów (prawie 570 złotych).Źródło i foto: Center Cam @ Indiegogo