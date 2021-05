No tego to się nie spodziewałem. Xiaomi wyprzedziło Apple w Europie

Wzrost jest niesamowity.





Xiaomi wyprzedza Apple w Europie. Oppo rośnie





fot. Canalys / Weibo

No tego to się nie spodziewałem. Najnowszy raport opublikowany przez firmę Canalys pokazuje, jak w pierwszym kwartale 2021 roku zmieniał się układ sił na rynku urządzeń mobilnych. Ogromne wzrosty zanotowały takie chińskie marki, jak Xiaomi czy Oppo. W przypadku tej pierwszej z wymienionych można nawet mówić o małej sensacji. Xiaomi bowiem udało się bezpośrednio wyprzedzić Apple. Amerykanie spadli na trzecią pozycję w zestawieniu.Jak takie dane rokują na przyszłość?Canalys jest pierwszą firmą, która ujawniła statystyki za pierwszy kwartał 2021 roku w kontekście rynku mobilnego. Według wspomnianych danych Xiaomi wyprzedziło Apple w Europie, zajmując drugie miejsce za Samsungiem. W Europie Chińczycy mają posiadać obecnie 23 proc. udziałów, w porównaniu z 19 proc. udziałów Apple. Rokrocznie Xiaomi odnotowało wzrost o 85 proc. – takie wyniki naprawdę robią wrażenie. Z kolei w przypadku Apple, rokroczny wzrost wyniósł 22 proc.To na co warto także zwrócić uwagę, to dalsze miejsca. Oppo jest numerem cztery na terenie Europy, zyskując wzrost o 197 proc. rokrocznie. Piąte miejsce zajęło Huawei, którego udziały spadły o 80 proc. względem pierwszego kwartału 2020 roku. Do takiej sytuacji przyczyniły się oczywiście sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone w 2019 roku. W przypadku Huawei w najbliższych miesiącach ciężko będzie mówić o jakimś „odbiciu”.Dlaczego Oppo i Xiaomi tak dobrze sobie radzą? Firmy bardzo mocno stawiają na marketing i są relatywnie „nową” propozycją dla europejskich użytkowników. Warto też wspomnieć, że Xiaomi i Oppo wypuszczają tonę nowych urządzeń każdego kwartału – każde z nich należy do co najmniej jednego segmentu cenowego. W przypadku Apple i spadków w pierwszym kwartale możemy mówić o nieco mniejszej sprzedaży flagowych smartfonów. Sytuacja powinna się jednak zmienić już w trzecim kwartale 2021 roku.fot. Canalys / WeiboJak widać zastosowanie taktyki „nasycania rynku” prze Xiaomi i Oppo póki co zdaje egzamin.Źródło: AA / fot. instalki.pl