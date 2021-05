Konsole Xbox nigdy nie przyniosły zysku. Ale czy to zaskoczenie?

Raczej nie.



Konsole muszą być przystępne cenowo, bo w przeciwnym wypadku nikt nie będzie chciał ich kupić. Swego czasu boleśnie przekonało się o tym Sony, które zaliczyło ogromną wpadkę przy okazji PlayStation 3. Skutek zaniżania wartości sprzętu jest jednak dosyć jasny – jego producenci nie zarobią na nim ani grosza.



Microsoft sprzedaje Xboxy ze stratą

Jest to dosyć powszechna praktyka, ale rzadko kiedy przyznają się do niej pracownicy wielkich koncernów. Tak się jednak składa, że właśnie to uczyniono. Lori Wright, wiceprezes marki Xbox, został wezwany do złożenia zeznań w procesie sądowym pomiędzy Epic Games a Apple. Prawnik twórców Fortnite’a (Wes Earnhardt) zadał przedstawicielowi Microsoftu szereg istotnych pytań.



Przede wszystkim pojawiło się pytanie: „Ile marży zarabia Microsoft na sprzedaży konsol Xbox?”. Wright odpowiedział po prostu „Nie zarabia. Sprzedajemy konsole ze stratą”. Następnie w celu uzyskania pełnej klarowności prawnik dopytał: „Żeby było jasne, czy Microsoft kiedykolwiek zarobił na sprzedaży konsol Xbox?”. Tutaj także doczekano się zwięzłego komunikatu: „Nie”.