Telewizor Philips OLED705 z Ambilight i matrycą 120 Hz trafia do sprzedaży

TV OLED w dobrej cenie.

Ambilight i dobre audio

Marka Philips TV & Sound rozszerza swoją ofertę telewizorów OLED i wprowadza do sprzedaży model Philips OLED705. To ciekawa propozycja dla osób planujących zakup sprzętu w tej technologii, którym jednocześnie zależy na przystępnej cenie.Urządzenie wyposażono w procesor Philips P5, który oferuje redukcję szumów w odtwarzanym materiale, wierniejsze odwzorowanie kolorów, odcieni skóry oraz lepszy kontrast dla wszystkich treści. Procesor posiada również funkcję korygowania obrazu dzięki unikatowej technologii Philips Perfect Natural Reality, a także oferuje prawdziwą jakość HDR poprzez obsługę formatów HDR10 i HDR10+ oraz wsparcie treści Dolby Vision. Philips OLED705 działa pod kontrolą systemu Android TV opartego na jego 9 wersji, który pozwala na dostęp do wielu aplikacji.Telewizor wyposażono w 3-stronny system Ambilight dla jeszcze lepszych wrażeń podczas oglądania. Światło w kolorach aktualnie prezentowanych na ekranie rzucane jest na ścianę przez inteligentne diody LED zamontowane z tyłu obudowy, dzięki czemu wokół urządzenia powstaje efektowna poświata, a ekran sprawia wrażenie większego. Ambilight można również ustawić w jednolitym kolorze, a także – co może się przydać fanom podczas nadchodzących imprez sportowych – w kolorze flagi narodowej drużyny lub zawodnika, któremu aktualnie kibicujemy.Za efekty dźwiękowe odpowiada system audio 2.1 o mocy wyjściowej 50 W. Philips OLED705 wyposażono w 2 głośniki średnich tonów 10 W oraz subwoofer 30 W. Ponadto urządzenie wspiera technologię Dolby Atmos.Źródło: Philips