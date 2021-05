Miniprojektor ASUS ZenBeam Latte L1 także jako głośnik Bluetooth Harman Kardon

Przenośny niewielki projektor HD firmy ASUS

Z tyłu znajdziemy złącze słuchawkowe, HDMI, USB-A i dedykowane ładowania / Foto: ASUS

Moc oprogramowania Aptoide TV i przesyłanie bezprzewodowe

Dźwięk sygnowany Harman Kardon i praca w trybie głośnika

Na górnej ścianie umieszczono przyciski sterujące, a z boku pokrętło ostrości / Foto: ASUS

Przyzwyczailiśmy się do dużych gabarytowo rzutników, jednak od lat coraz śmielej poczynają sobie na rynku miniaturowe przenośne modele. Właśnie w tym segmencie znajduje się zapowiedziany przez ASUSa projektor ZenBeam Latte L1. Poza swoim głównym przeznaczeniem, może też pełnić rolę głośnika Bluetooth.Podawana przez producenta typowa wyświetlana przez niego przekątna obrazu wynosi od 40 cali (z 1 metra od powierzchni rzutowania) do 120 cali (z 3,2 metra). Jasność 300 lumenów lampy LED (szacowana żywotność 30 tysięcy godzin) nie powala, ale przy odpowiednim przyciemnieniu pomieszczenia powinna zapewnić dobre wrażenia wizualne. Bierzmy też poprawkę na to, że sprzęt jest niewielki oraz lekki (131 x 90 x 90 mm przy 585 g) i przenośny.W kwestii obrazu, dostaniemy typowy kontrast 400:1 i pokrycie 120 proc. przestrzeni barw sRGB. Szkoda tylko, że rozdzielczość ograniczono do HD 1280 x 720 px. Przyjemniej byłoby widzieć w specyfikacji full HD 1920 x 1080 px. Źródło może być maksymalnie podawane jako full HD, ale oczywiście będzie przeskalowane do HD. A jest kilka metod połączenia - tradycyjnie kablem HDMI (dźwięk da się wyprowadzić na inny sprzęt przez audio minijack), bezprzewodowo z Androida i iOS oraz aplikacjami z Aptoide TV.Nie jest to dosłownie opisane w informacjach, ale wszystko wskazuje na to (w tym bazowanie na Aptoide TV), że ASUS Zen Beam Latte L1 musi być sprzętem na Androidzie. Choć bez pełnego wsparcia Google tj. niemającym dostępu do sklepu Google Play i bez różnych usług Google. Niemniej możemy bazować na ręcznym wgrywaniu APK czy bazie Aptoide TV z ponad 2500 aplikacjami, w tym YouTube, Amazon Prime Video, Hulu i Netflix. W takim razie, oczywiście ASUS Zen Beam ma WiFi i to dwuzakresowe.Jest też wyposażony w port USB. Producent w informacji prasowej wspomina o podłączaniu myszy i klawiatury czy traktowaniu projektora jako swoistego powerbanku. Jednak można założyć, że najpewniej obsługuje też pamięci USB i także z nich można odtwarzać treści.ASUS Zen Beam Latte L1 zapowiada się bardzo dobrze w kwestii dźwięku. Wbudowano 10-watowy głośnik Harman Kardon i kilka presetów optymalizacji dźwięku (podobne można też ustawić dla obrazu). Co więcej, nie trzeba używać rzutnika tylko w jego głównej pełnej roli, a można poprzestać na głośniku - zapewne ponownie jako streaming w sieci, a także dzięki połączeniu Bluetooth.Sterowanie odbywa się dzięki wbudowanym przyciskom lub pilotem zdalnego sterowania. Sprzęt można przenosić w dołączonym pokrowcu. Wbudowana bateria 6000 mAh wystarczy nawet na 12 godzin pracy w trybie głośnika Bluetooth lub 3 godziny odtwarzania wideo. Przenośny rzutnik ASUS ZenBeam Latte L1 będzie dostępny w polskich sklepach pod koniec maja, w sugerowanej cenie 2299 złotych.Źródło i foto: ASUS