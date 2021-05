Promocje w AliExpress – 12 świeżych gadżetów w atrakcyjnych cenach

Zbliżające się premiery w dobrych cenach.

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was zestawienie premier na platformie AliExpress. Znajdziemy tu atrakcyjne promocje na nowe produkty jak i takie, które swój debiut będą miały dopiero za kilka dni. Mówimy tu o m.in. nowych słuchawkach TWS od EDIFIER lub smartzegarku od Mibro.

Stronę dedykowaną nowym produktom w AliExpress znajdziemy tutaj. Sklep przygotował także kupony rabatowe, które możemy wykorzystać na towary z 3-7 dniowym terminem dostawy. Listę znajdziecie poniżej:





TARYFA10 - $10 zniżki przy zakupach na minimum $100

- $10 zniżki przy zakupach na minimum $100 TARYFA12 - $12 zniżki przy zakupach na minimum $150

- $12 zniżki przy zakupach na minimum $150 TARYFA5 - $5 zniżki przy zakupach na minimum $60

- $5 zniżki przy zakupach na minimum $60 ALIMAJ8 - $8 zniżki przy zakupach na minimum $80

- $8 zniżki przy zakupach na minimum $80 ALIMAJ4 - $4 zniżki przy zakupach na minimum $40

Zanim zaczniemy, pragniemy poinformować, że podane w artykule ceny będą aktywne dopiero za kilka dni. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać teraz przedmioty do koszyka i kupić je w atrakcyjnej cenie, gdy rozpocznie się promocja.





1. Elektryczny masażer karku PGG



Narzędzie przystosowane do rozluźnienia mięśni szyi. Stosuje się je dwa razy dziennie po 15 minut. Urządzenie wykorzystuje impulsy elektryczne do symulacji różnych typów masaży by przynieść ulgę szyi. PGG działa także jako gorący kompres rozgrzewając elektrody do masażu do temperatury 42 stopni. Do wyboru mamy też aż 15 trybów pracy urządzenia w zależności od naszych potrzeb. Masażer łatwo się składa i jest kompaktowy dzięki czemu możemy go zabrać wszedzie ze sobą.







Elektryczny masażer karku PGG dostępny w AliExpress za ok. 127 zł ($33.43).





2. Szczoteczka soniczna Fairywill E11



Szczoteczka pracuje z prędkością 40000 wibracji na minutę i oferuje aż 5 opcji mycia zębów - wybielanie, czyszczenie, polerowanie, masaż oraz tryb dla zębów wrażliwych. Każde mycie zajmuje 2 minuty i co 30 sekund otrzymujemy przypomnienie, że należy przejść do wyszczotkowania kolejnej części jamy ustnej.







W zestawie dostaniemy aż 8 główek szczoteczki. Co ciekawe, włosie z czasem traci kolor sygnalizując o konieczności wymienienia końcówki na nową. Fairywill E11 może działać do 20 dni na jednym ładowaniu, a do pełna naładujemy ją w 2 godziny.



Szczoteczka soniczna Fairywill E11 do kupienia w AliExpress za 63,86 zł ($16.30) z wysyłką z polskiego magazynu.





3. Szczoteczka soniczna Fairywill P11



Fairywill P11 wykorzystuje silnik z technologią lewitacji magnetycznej dzięki czemu może ona osiągnąć prędkość 62000 wibracji na minutę. Przekłada się to na jeszcze dokładniejsze czyszczenie jamy ustnej. Tak jak w przypadku R11, cykl mycia zębów wynosi 2 minuty z przypomnieniem o zmianie szczotkowanej partii jamy ustnej co 30 sekund.







Szczoteczka zaskakuje też swoim nietuzinkowym designem - w górnej części znajdziemy wcięcie w kształcie pierścienia. 2 godziny ładowania zapewnia aż 30 dni działania szczoteczki. W zestawie znajdziemy 8 końcówek oraz etui podróżne.



Szczoteczka soniczna Fairywill P11 dostępna za 133 zł ($32.00) od 10 maja. Towar możemy zamówić z wysyłką z polskiego magazynu.





4. Smartfon UMIDIGI A11



Pierwsze co rzuci nam się w oczy oglądając telefon jest 6,53 calowy wyświetlacz, który pokrywa aż 92,7% frontu telefonu. Przednią kamerkę umieszczono w notchu w kształcie łezki. UMIDIGI A11 działa na systemie Android 11 zasilanym 8-rdzeniowym procesorem MediaTek Helio G25 oraz układem graficznym PowerVR8320.







Telefon posiada czytnik linii papilarnych umieszczony na boku, ale możemy też odblokować telefon za pomocą twarzy. Długą pracę urządzenie zapewnia bateria o pojemności 5150 mAh.



Smartfon UMIDIGI A11 (3/64 GB) do kupienia w AliExpress za ok. 379 zł ($99.99) od 12 maja.





5. Smartfon Blackview A90



Smartfon działa na systemie Doke OS 2.0, którego oparto na Androidzie 11. Producent chwali się, że najnowsza wersja ich systemu operacyjnego może rywalizować z tymi znanymi z popularnych smartfonów. Znajdziemy tu m.in. program do "zamrażania" niepotrzebnych aplikacji by zwolnić pamięć RAM oraz tryb gamingowy dla gier. 6,39 celowy ekran o proporcjach 19,5:9 pokrywa 89% powierchni telefonu.







Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor Helio P60, a zasila go bateria o pojemności 4280 mAh. Telefon obsługuje NFC, a na boku znajdziemy czujnik linii papilarnych. Z przodu znajdziemy aparat 8 Mpix Samsung S5K4H7 zaś z tyłu czeka na nas kamerka 12 Mpix Sony IMX363.



Smartfon Blackview A90 (4/64 GB) do kupienia w AliExpress za ok. 455 zł ($119.99) od 12 maja.





6. Słuchawki EDIFIER TWS 330NB



Słuchawki korzystają z hybrydowej technologii redukcji hałasu ANC. TWS 330NB są w stanie osiągnąć redukcję szumów na poziomie -38 dB, dzięki czemu możemy wyciszyć hałas świata zewnętrzenego. Słuchawki korzystają także z technologii monitorowania otoczenia. Pozwala ona na przepuszczanie dźwięków, takich jak informacje o ruchu drogowym, podczas słuchania muzyki. Intensywność monitorowania dźwięku możemy zdefiniować za pomocą dedykowanej aplikacji Edifier Connect.







Edifier TWS 330NB korzystają z usług sztucznej inteligencji by poprawić jakość rozmów. Za pomocą algorytmu adaptacyjnego głos dzwoniącego jest oddzielany od innych głosów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zabiegowi obie strony połączenia słyszą się wyraźnie nawet w hałaśliwym otoczeniu. Urządzenie korzysta z kodeka AAC HD by zapewnić wyższą jakość transmisji audio i doskonały dźwięk odsłuchiwanej muzyki.



EDIFIER 330NB spełnia normę IP54 co oznacza, że są odporne na kurz i wodę. Słuchawki oferują do 5 godzin słuchania muzyki (4 godziny z włączoną redukcją hałasów), a dzięki etui ładującemu możemy ten czas wydłużyć do 20 godzin.



EDIFIER TWS 330NB kupimy 12 maja w promocyjnej cenie ok. 209 zł ($54.99). Co więcej, będziemy mogli wykorzystać kod PORCJA by podaną cenę obniżyć o $6 jeżeli zamówimy słuchawki z wysyłką z polskiego magazynu.





7. Smartzegarek Mibro Color



Zegarek wyposażony w 1,57 calowy kolorowy ekran HD z powłoką antyodciskową. Tarcze zegarka możemy zmieniać zastępując ją motywami dostępnymi w dedykowanym sklepie lub zdjęciem przesłanym z telefonu. Smartzegarek oferuje całodobowe dynamiczne monitorowanie tętna i jest w stanie wysłać nam powiadomienie w wypadku wykrycia nieprawidłowosci. Mibro Color prowadzi także pomiar saturacji krwii (SpO2), ciśnienia, wykonanych kroków, spalonych kalorii oraz jakości snu. Do dyspozyjci użytkownika oddano aż 15 trybów sportowych takich jak jazda na rowerze, piłka nożna, tenis czy koszykówka.







Zegarek cechuje się klasą wodoodporności 5ATM, a bateria o pojemności 270 mAh zapewnia aż do 10 dni normalnego użytkowania.



Smartzegarek Mibro Color kupimy 12 maja za ok. 148 zł ($38.99).





8. Szczoteczka soniczna ShineSense STB-800



Szczoteczka ShineSense korzysta z silnika z technologią lewitacji magnetycznej przez co jest w stanie osiągnąć 44600 wibracji na minutę. Oferuje 4 tryby mycia zębów - wybielacz, czyszczenie, dla zębów wrażliwych oraz N Gear Speed Mode, który pozwala w łatwy sposób regulować prędkość pracy urządzenia za pomocą przycisku na uchwycie. Baterię o pojemności 2200 mAh naładujemy w 4 godziny i zapewnia ona do 180 dni pracy na jednym ładowaniu.







Szczoteczkę soniczną ShineSense STB-800 kupimy 12 maja za ok. 114 zł ($29.99).





9. Wielofunkcyjny detektor Worx Stud Finder WX085



Wielofunkcyjny detektor przewodów, drewna i metalu w ścianie. Urządzenie wykrywa materiały do głębokości 120 mm. WX085 jest w stanie wykryć metale z właściwościami magnetycznymi (np. stal, żelazo, itd.) do głębokości 120 mm. Metale bez właściwości magnetycznych (np. rury z miedzi) wykrywa do głębokości 100 mm.







Drewno wykrywane jest do głębokości 38 mm (wykrywanie głębi) lub 20 mm (wykrywanie precyzyjne), a przewody do głębokości 50 mm. Urządzenie wyposażono w kolorowy wyświetlacz i głośnik, który informuje nas o wykrytym materiale. Wbudowaną baterię litową 3.7V łatwo podładujemy za pomocą kabla USB-C.



Wielofunkcyjny detektor Worx Stud Finder WX085 do kupienia w AliExpress za ok. 149 zł ($39.00) od 15 maja.





10. Smartfon Cubot X50



Smartfon wyposażono w 6,67 calowy wyświetlacz FHD+ (1080x2400) o przekątnej 20:9 i który pokrywa 92% przedniej częsci panelu. Cubot X50 obsługuje NFC i posiada czyjnik linii papilarnych na boku. Telefon działa na czystym Androidzie 11, a sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor Helio P60. Na tyle urządzenie znajdziemy poczwórny aparat z obiektywem 64 Mpix Samsung S5KGW1. Całośc zasilana jest przez baterię 4500 mAh.







Smartfon Cubot X50 (8/128GB) do kupienia za ok. 686 zł ($179.99) od 17 maja.





11. Słuchawki TWS Tronsmart Apollo Air



Słuchawki zapewniają wysoką jakość dźwięku dzięki układowi Qualcomm QCC3046 wspierającemu kodek aptX. Apollo Air wyposażono w 6 mikrofonów i technologię redukcji szumów cVc 8.0 by zapewnić jak najlepszą jakość rozmów telefonicznych. Bluetooth w wesji 5.2 zapewnia stabilne połączenie i płynne strumieniowanie muzyki.







Panel kontrolny umieszczony na słuchawkach umożliwia kontrolowanie ich za pomocą jednego palca. Appolo Air są odporne na kurz i wodę (IP45) i wytrzymają na jednym ładowaniu do 5 godzin. Dzięki etui ładującemu możemy wydłużyć ten czas do 20 godzin.



Słuchawki TWS Tronsmart Apollo Air kupimy za ok. 189 zł ($49.49) od 17 maja.





12. Tablet CHUWI HiPad Plus



11 calowy tablet z dotykowym ekranem 2K (2176x1600), który pokrywa 90% frontowej części urządzenia. Chuwi HiPad Plus może pochawalić się kompaktową konstrukcją - obudowa wykonana ze stopu almuminium waży tylko 505 gram i jest ultracienka (6,9 mm). Urządzenie oparte jest na systemie operacyjnym Android 11 i korzysta z 8-rdzeniowego procesora Mediatek MT8183 i układu graficznego Mali-G72 o taktowaniu 800 MHz. Ponadto, tablet wyposażony jest w 4 GB pamięci LPDDR4 i 128 GB pamięci masowej eMMC5.1 na pliki użytkownika.







Chuwi HiPad Plus obsługuje Bluetooth 5.0 oraz WiFi 2.4/5 GHz. Urządzenie posiada też dwie kamerki - z tyłu jest to obiektyw 13 Mpix z autofocusem, zaś z przodu znajdziemy kamerę 5 Mpix HD. Table wyposażono w pojemną baterię 7300 mAh dzięki czemu urządzenie może pracować ok. 8 - 10 godzin na jednym ładowaniu.



Tablet CHUWI HiPad Plus kupimy za ok. 953 zł ($249.99) od 17 maja. Towar możemy zamówić z dostawą z magazynu w Hiszpanii.



Partnerem artykułu jest AliExpress