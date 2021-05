Powerbank wybuchł, odrywając 14-latkowi dwa palce

Tragedia w Charkowie.

14-latek z Charkowa stracił dwa palce. Winny powerbank

Odnotowano kolejny przypadek wybuchającej w trakcie ładowania elektroniki, który przypomina o tym, aby zachować określone środki ostrożności podczas tej czynności. Ostrzegaliśmy już choćby przed tym, by nie robić tego w nocy, gdy śpimy - przestrogę powinien stanowić przypadek 17-latki z Birmingham , poparzonej przez ładowarkę do iPhone. Tym razem zwracamy uwagę na to, aby dla swojego dobra nie trzymać ładowanych urządzeń w dłoniach.Serwis Suspilne donosi, że 14-letni chłopiec stracił dwa palce w wyniku eksplozji powerbanka podłączonego do ładowania. Przebieg zdarzeń mających miejsce w niedzielne popołudnie potwierdza charkowska policja, która ustala, gdzie zakupiono felerne urządzenie i jaka była bezpośrednia przyczyna wybuchu.