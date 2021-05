NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti wkrótce w sklepach

Łącznie zadebiutować mogą nawet trzy karty.

Nowe karty NVIDIA w maju

Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy więcej szczegółów na temat nowych kart NVIDIA, które zadebiutują jeszcze w tym roku. Do tej pory donosiliśmy Wam o układach GeForce RTX 3080 Ti oraz odświeżonym GeForce RTX 3060 - oba z limiterami hashrate dla wydobycia kryptowaluty o nazwie Ethereum. "Zieloni" planują także debiut trzeciej konstrukcji w postaci. Ich premiera odbędzie się w tym miesiącu.Premiera nowych kart NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti oraz RTX 3060 ma odbyć się 31 maja. W sklepach najnowsze układy pojawią się - za co trzymamy kciuki - 2 czerwca (RTX 3080 Ti) oraz 9 czerwca (RTX 3070 Ti). W przecieku nie zawarto informacji o najtańszej z trzech konstrukcji. Serwis VideoCardz donosi, że dwa pierwsze GPu miały debiutować wcześniej w tym roku, jednakże ich premierę najpierw przesunięto na kwiecień, a teraz na koniec maja. Wiemy na pewno, że każda z kart otrzyma hash limiter, ograniczający wydajność wydobycia Ethereum. Ma to być tym razem rozwiązanie sprzętowo - software'owe.