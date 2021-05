15 przydatnych gadżetów z AliExpress do 10 złotych

Niedrogie i użyteczne.



Ciekawe gadżety z AliExpress, odsłona... sześćdziesiąta. Ponownie przeszukaliśmy największą na świecie platformę zakupową, tym razem w poszukiwaniu interesujących i użytecznych gadżetów, które da się tam kupić w cenie do około 10 złotych.



Wszystkie poniższe propozycje objęte są darmową wysyłką do Polski - niektóre są wysyłane bezpośrednio z magazynów w naszym kraju. Wierzymy, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie.



1. Zegarek z termometrem do samochodu

Ciekawe gadżety z AliExpress, odsłona... sześćdziesiąta. Ponownie przeszukaliśmy największą na świecie platformę zakupową, tym razem w poszukiwaniu interesujących i użytecznych gadżetów, które da się tam kupić w cenie do około 10 złotych.Wszystkie poniższe propozycje objęte są darmową wysyłką do Polski - niektóre są wysyłane bezpośrednio z magazynów w naszym kraju. Wierzymy, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie.



Denerwuje Cię to, że w Twoim samochodzie nie ma zegarka i termometru? Możesz to zmienić za sprawą tego oto niedrogiego gadżetu, który z łatwością zmontujesz na kratce nawiewu.



Cena: ok. 10 złotych z kuponem



2. Niedrogie torby rowerowe - różne rodzaje

Denerwuje Cię to, że w Twoim samochodzie nie ma zegarka i termometru? Możesz to zmienić za sprawą tego oto niedrogiego gadżetu, który z łatwością zmontujesz na kratce nawiewu.



Za oknem coraz cieplej, a to oznacza mnóstwo okazji do rowerowych wypadów. Nie ma sensu wozić ze sobą plecaka lub wypychać swoich kieszeni, skoro za ok. 10 złotych da się kupić praktyczne sakiewki mocowane do roweru.



Cena: od ok. 10 złotych z kuponem



3. Silikonowy organizer do kabli

Za oknem coraz cieplej, a to oznacza mnóstwo okazji do rowerowych wypadów. Nie ma sensu wozić ze sobą plecaka lub wypychać swoich kieszeni, skoro za ok. 10 złotych da się kupić praktyczne sakiewki mocowane do roweru.



Zrób porządek z kabelkami w swoim mieszkaniu i zadbaj o to, aby te najpotrzebniejsze mieć zawsze pod ręką. Pomoże Ci w tym taki oto niedrogi organizer.



Cena: od ok. 5 złotych



4. Balony w kształcie cyfr - idealne na urodziny

Zrób porządek z kabelkami w swoim mieszkaniu i zadbaj o to, aby te najpotrzebniejsze mieć zawsze pod ręką. Pomoże Ci w tym taki oto niedrogi organizer.



Oto balony, które wywołają uśmiech na buzi u każdego solenizanta. Wypełnij je helem, dla lepszego efektu.



Cena: od ok. 3 złotych



5. Brelok z wysuwaną linką

Oto balony, które wywołają uśmiech na buzi u każdego solenizanta. Wypełnij je helem, dla lepszego efektu.



Niewielki brelok o szerokim spektrum zastosowań. Można przypiąć go na przykład do szlufki paska od spodni, a z drugiej strony przypiąć do pęku kluczy - dzięki temu nigdy ich nie zgubisz.



Cena: ok. 6 złotych



6. Wodoodporne etui na smartfona i nei tylko

Niewielki brelok o szerokim spektrum zastosowań. Można przypiąć go na przykład do szlufki paska od spodni, a z drugiej strony przypiąć do pęku kluczy - dzięki temu nigdy ich nie zgubisz.



Zapewne w tym roku niejeden z Was wybierze się nad wodę. Cenne rzeczy, takie jak dokumenty i smartfony warto przechowywać w wodoszczelnym etui. Oto jedno z najtańszych, które są godne polecenia.



Cena: ok. 6 złotych



7. Przewód USB-C - różne długości i kolory

Zapewne w tym roku niejeden z Was wybierze się nad wodę. Cenne rzeczy, takie jak dokumenty i smartfony warto przechowywać w wodoszczelnym etui. Oto jedno z najtańszych, które są godne polecenia.



Kabelków USB-C nigdy za wiele. W tej ofercie znajdziesz przewody w oplocie, obsługujące szybkie ładowanie. Są dostępne w kilku różnych kolorach oraz wariantach długości.



Cena: od ok. 3 złotych z wysyłką z Polski



8. Uchwyty na nawigacje rowerowe Garmin Edge

Kabelków USB-C nigdy za wiele. W tej ofercie znajdziesz przewody w oplocie, obsługujące szybkie ładowanie. Są dostępne w kilku różnych kolorach oraz wariantach długości.



Jeśli sprawiłeś sobie wymarzony komputer rowerowy marki Garmin, to prawdopodobnie brakuje Ci niektórych akcesoriów montażowych, za które nie chcesz przepłacać. Zamiast więc płacić za oryginalny uchwyt Garmina na kierownicę, spraw sobie akcesoryjny, znacznie tańszy, a niemal identycznej jakości.



Cena: ok. 10 złotych



9. Latarka wodoodporna z diodą T6, L2, V6 lub Q5

Jeśli sprawiłeś sobie wymarzony komputer rowerowy marki Garmin, to prawdopodobnie brakuje Ci niektórych akcesoriów montażowych, za które nie chcesz przepłacać. Zamiast więc płacić za oryginalny uchwyt Garmina na kierownicę, spraw sobie akcesoryjny, znacznie tańszy, a niemal identycznej jakości.



Chcesz dobrej klasy latarkę, ale nie masz dostatecznej ilości funduszy na propozycje marek Solarforce lub Convoy, mamy propozycję z niższej półki cenowej. Ten sprzęt wyposażony jest w dobrej klasy diody T6, L2, V6 i Q5 - do wyboru. Świetny strumień światła gwarantuje nawet najtańszy jej wariant.



Cena: ok. 10 złotych



10. Przewód USB-C z zagiętą końcówką

Chcesz dobrej klasy latarkę, ale nie masz dostatecznej ilości funduszy na propozycje marek Solarforce lub Convoy, mamy propozycję z niższej półki cenowej. Ten sprzęt wyposażony jest w dobrej klasy diody T6, L2, V6 i Q5 - do wyboru. Świetny strumień światła gwarantuje nawet najtańszy jej wariant.



Być może z różnych powodów potrzebujesz przewodu USB-A do USB-C z końcówkami zagiętymi pod kątem 90 stopni? A może tylko jedna z nich powinna być zagięta w ten sposób? Tutaj znajdziesz to, czego szukasz.



Cena: ok. 10 złotych



11. Saszetka biegowa z miejscem na telefon, bidon

Być może z różnych powodów potrzebujesz przewodu USB-A do USB-C z końcówkami zagiętymi pod kątem 90 stopni? A może tylko jedna z nich powinna być zagięta w ten sposób? Tutaj znajdziesz to, czego szukasz.



Dobra pogoda to doskonała okazja do aktywności fizycznej. Podczas treningów biegowych warto korzystać z takiego oto użytecznego pasa, w którym zmieścisz klucze do domu, chusteczki higieniczne, smartfon, a nawet... butelkę lub bidon z wodą.



Cena: ok. 10 złotych



12. Zabawka antystresowa - różne wzory

Dobra pogoda to doskonała okazja do aktywności fizycznej. Podczas treningów biegowych warto korzystać z takiego oto użytecznego pasa, w którym zmieścisz klucze do domu, chusteczki higieniczne, smartfon, a nawet... butelkę lub bidon z wodą.



Istnieje mnóstwo zabawek antystresowych, a ten jest jednym z ciekawszych. Lubisz bawić się folią bąbelkową? Spodobają Ci się gadżety z tej oferty.



Cena: ok. 10 złotych



13. Żarówki E27 RGB

Istnieje mnóstwo zabawek antystresowych, a ten jest jednym z ciekawszych. Lubisz bawić się folią bąbelkową? Spodobają Ci się gadżety z tej oferty.



Żarówki LED RGB z gwintem E27 są dostępne w coraz atrakcyjniejszych cenach. Na tej ofercie znajdują się także warianty ze światłem białym o regulowanej temperaturze barwowej.



Cena: ok. 8 złotych



14. Dyfuzor zapachów do samochodu

Żarówki LED RGB z gwintem E27 są dostępne w coraz atrakcyjniejszych cenach. Na tej ofercie znajdują się także warianty ze światłem białym o regulowanej temperaturze barwowej.