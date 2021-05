NVIDIA potwierdza limitery Ethereum w nowych kartach... i starych

Oby tym razem się udało.

Nowe karty NVIDIA z limiterami hash rate

"wymagany dla kart, które będą dostarczane do sklepów począwszy od połowy maja bieżącego roku"

Przy okazji tej jakże deszczowej soboty spieszę z wybornymi wieściami dla wszystkich graczy, wyczekujących zwiększonej dostępności i spadku cen kart graficznych. NVIDIA właśnie oficjalnie potwierdziła, że w maju swoją premierę będą miały co najmniej nowe układy - zmodyfikowany RTX 3060 oraz RTX 3080 Ti , o których pisaliśmy już jakiś czas temu. W GPU wprowadzone zostaną hash limitery, czyli ograniczniki potencjału w zakresie wydobycia Ethereum. Tym razem mają działać dobrze i być odporne na wpadki pokroju tej ostatniej . Co więcej, w limitery wyposażone będą także starsze konstrukcje.W dzienniku zmian udostępnionym wraz z nowym sterownikiem GeForce Game Ready Driver 466.27 WHQL widnieje informacja na temat zaktualizowanego hash limitera dla kart GeForce RTX 3060 12 GB. Co więcej, pojawia się tam wzmianka o tym, że sterownik ten jest. Potwierdza to sugerowaną niedawno, majową premierę wyżej wymienionych nowości.