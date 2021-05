Robot sprzątający Dreame Bot L10 Pro i akcesoria kosmetyczne w promocji na AliExpress

Nowości w atrakcyjnych cenach.

1. Robot sprzątający Dreame Bot L10 Pro

DREAMEL10PR

2. Kask do masażu twarzy KLASVSA

3. Zestaw do makijażu Jessup

4. Elektryczny pilnik do stóp ShowSee

5. Naczynie do podgrzewania wosku do depilacji Oakeer

Do AliExpress zawitały kolejne nowości. Gwiazdą programu jest robot sprzątający Dreame Bot L10 Pro, który dodatkowo posiada opcję wysyłki z Polskiego magazynu. Poza tym znajdziemy też promocje na nowe przyrządy kosmetyczne i relaksacyjne. Zapraszamy do artykułu.Robot sprzątający 2 w 1 z funkcją jednoczesnego sprzątania i mopowania. Urządzenie znacznie lepiej rozpoznaje przeszkody i nawiguje po mieszkaniu dzięki zastosowaniu technologii. Dreame Bot L10 Pro wykorzystuje laserową nawigację LDS i algorytmy SLAM by obrać odpowiednią strategię czyszczenia dla każdego pomieszczenia. Robot korzysta z 4-poziomowego systemu czyszczenia (zbieranie, zamiatanie, odkurzanie i filtrowanie) by z łatwością zebrać kurz, włosy i inne zanieczyszczenia z podłogi. Efektywność sprzątania zapewnia silna moc ssania na poziomieDreame Bot L10 Pro jest w stanie pokonać progi o wysokości 20 mm (gdy usuniemy zbiornik na wodę) i dzięki pojemnej baterii, która zapewnia, jest on w stanie wyczyścić pomieszczenie o powierzchni 250 m² na jednym ładowaniu. Robot automatycznie wróci do stacji ładującej w momencie, gdy bateria zacznie się wyczerpywać. Urządzenie możemy także sparować z aplikacją na smartfona by ustawić między innymi harmonogram sprzątania lub wirtualną ścianę.Robota sprzątającego Dreame Bot L10 Pro kupimy za ok. 1437 zł ($379,49) od 8 maja. Cenę będziemy mogli dodatkowo obniżyć korzystając z kodu, który da nam $10 zniżki.Dreame Bot L10 Pro możemy zamówić z dostawą z polskiego magazynu.Kask zaprojektowany by pomóc w relaksacji po cięzkim dniu. Urządzenie działa na trzech obszarach głowy - tyłe, czubkowi oraz okolicach oczu. Kask masuje tył głowy wykorzystująć wibracje, ciśnienie powietrza oraz działa jak gorący kompres podgrzewając ten obszar (temperatury od 35 do 42 ℃). Czubek głowy poddawany jest masażowi akupunkturowemu zaś okolice oczu są łagodnie masowane. Kask KLASVSA pozwala też na odsłuchiwanie muzyki podczas masażu. Do dyspozycji oddano nam 128 MB, więc możemy zgrać kilka piosenek, które pomogą nam się zrelaksować.Urządzenie posiada cztery tryby działania -(przełączą typy masażu co 30 sekund + myzyka),(masaż za pomocą ciśnienia powietrza + gorący kompres + muzyka),(masaż za pomocą ciśnienia powietrza + wibracje + muzyka) oraz(masaż za pomocą ciśnienia powietrza).Wbudowana bateria o pojemności 2000 mAh pozwala na korzystanie z kasku bezprzewodowo co umożliwia swobodne poruszania się z nim na głowie. Urządzenie posiada pokrętła na bokach, które pozwalają dopasować je do naszej głowy. Na platformie AliExpress możemy kupić dwie wersje kasku - jedna z pilotem oraz drugą z przyciskami umieszczonymi na urządzeniu. Kask KLASVSA z pilotem kupimy za ok. 369 zł ($97.44) od 7 maja. Wersję z przyciskami umieszczonymi na kasku dostaniemy za ok. 332 zł ($87.59).Zestaw- do rozświetlacza, fluffy, do blendowania, do tonalnych przejść, do cieni, Medium Eyeshadow oraz Smudge. Włosie pędzli wykonane jest z włókna antybakteryjnego, okucie wykonane z odpornego na rdzewienie stopu posiada wygrawerowane logo Jessup zaś rączka wykonana jest z opalizującego akrylu.W zestawie znajdziemy również 5 gąbek do makijażu, kosmetyczkę, torbę podróżną oraz pojemnik na pędzle.Zestaw do makijażu Jessup kupimy za ok. 88 zł ($23,22) od 2 maja.Pilnik firmy ShowSee do pielęgnacji stóp. Idealnie nadaje się do usuwania twardej skóry. Urządzenie pozwala wybrać prędkość pracy -do usuwania martwej skóry oraz, gdy chcemy się pozbyć zrogowaciałego naskórka.Do wyboru mamy. Gładka przeznaczoną jest dla dorosłych i kobiet chodzących w butach na wysokim obcasie. Pomaga ona walczyć z suchą i szorstką skórą. Szorstka głowica przeznaczoną jest dla osób po 30 i starszych, które są aktywnie fizycznie przez cały rok. Usuwa ona twardą i zrogowaciałą skórę ze stopy. Pilnik jest bezprzewodowy i spełnia standard wodoodporności IPX7.Elektryczny pilnik do stóp ShowSee kupimy za ok. 68 zł ($17.99) Naczynie do podgrzewania wosku o pojemności. Wosk podgrzany przez maszynę jest bezpieczny i może być użyty do depilacji pleców, klatki piersiowej, rąk i nóg, pach, brwi i miejsc intymnych. Do zestawu dołączone jest 6 worków twardej fasoli woskowej oraz 12 aplikatorów do wosku (8 dużych i 4 małe).Naczynie do podgrzewania wosku Oakeer FXRLY-506 kupimy za 97,62 zł ($32.18)