Poco F3 z poważną wadą? Użytkownicy skarżą się na ekrany

Zielona poświata ekranu zmorą POCO F3.



Wygląda na to, że jeden z najpopularniejszych spośród najtańszych smartfonów jest obarczony poważną wadą. Mowa o niedrogim i popularnym wśród Polaków POCO F3, w którym najwyraźniej występuje problem zielonkawej poświaty ekranu. O usterkach donoszą zarówno użytkownicy z Polski, jak i internauci z forum XDA-Developers.



Zielona poświata w POCO F3

Na temat problemu zielonej poświaty ekranu w POCO F3 sporo przeczytać można na facebookowej grupie



Wygląda na to, że jeden z najpopularniejszych spośród najtańszych smartfonów jest obarczony poważną wadą. Mowa o niedrogim i popularnym wśród Polaków POCO F3, w którym najwyraźniej występuje problem zielonkawej poświaty ekranu. O usterkach donoszą zarówno użytkownicy z Polski, jak i internauci z forum XDA-Developers.Na temat problemu zielonej poświaty ekranu w POCO F3 sporo przeczytać można na facebookowej grupie Pocophone Polska POLSCY FANI, UŻYTKOWNICY, POMOC TECHNICZNA, SPRZEDAŻ . Przeprowadzono tam ankietę, z której wynika, że mankament pojawia się w różnych modelach POCO F3 - zarówno tych w wariancie 6/128, jak i 8/256. Skala problemu nie jest znana, ale nawet pośród członków tej liczącej sobie ok. 3400 osób społeczności da się znaleźć co najmniej 30 poszkodowanych.

Źródło: mat. własny z Facebooka



"Dziś odesłałem swojego poco f3 z powodu zielonki zobaczymy co mi sklep odpowie czy uwzględnią reklamację. A szkoda bo wart tej kasy tylko ten ekran." - pisze jeden z internautów.



- pisze jeden z internautów.





Jeśli jesteś posiadaczem POCO F3, możesz łatwo sprawdzić, czy zielona poświata pojawia się także i na Twoim smartfonie. Wystarczy zmniejszyć jasność ekranu, włączyć tryb ciemny i przejść do aplikacji dialera telefonicznego lub innej z przeważającą ilością koloru czarnego. Internauci z forum XDA twierdzą, że jest to problem ewidentnie sprzętowy, którego nie da się usunąć zwykłą aktualizacją.



Problemy z POCO F3 nie są jednostkowe. | Źródło: FacebookJeśli jesteś posiadaczem POCO F3, możesz łatwo sprawdzić, czy zielona poświata pojawia się także i na Twoim smartfonie. Wystarczy zmniejszyć jasność ekranu, włączyć tryb ciemny i przejść do aplikacji dialera telefonicznego lub innej z przeważającą ilością koloru czarnego. Internauci z forum XDA twierdzą, że jest to problem ewidentnie sprzętowy, którego nie da się usunąć zwykłą aktualizacją.

Źródło: mat. własny z XDA