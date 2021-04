Wszechstronny zestaw do pracy zdalnej. Mysz Logitech MX Ergo i klawiatura K380

Wygodna praca i nauka w domu.

Ergonomiczna myszka stworzy z nią zgrany duet

Nauka i praca mogą i powinny pozostawiać uczucie satysfakcji

Niezaprzeczalnym atutem klawiatury do takich zastosowań jest podwyższona funkcjonalność. Logitech K380 jest bezprzewodowa, co już samo w sobie stanowi ogromną zaletę. Nie towarzyszą jej ograniczające przemieszczanie po biurku kable, a bezprzewodowa praca za pośrednictwem technologii Bluetooth pozwala podłączać ją nie tylko do komputerów z systemami Windows, macOS i Chrome OS, ale także do urządzeń mobilnych. Żyjemy w czasach, w których do monitora da się podpiąć także smartfon i ten producent idąc z duchem czasu ma tego świadomość.Membranowa konstrukcja zapewnia klawiaturze Logitech K380 bezgłośną pracę. Bez względu na to, czy jesteś uczniem, który lubi grać po nocach w LOL-a, czy osobom pracującą najefektywniej podczas tej właśnie części doby, możesz być pewny, że korzystając z tego urządzenia nie będziesz zakłócał niczyjego spokoju.Logitech K380 bezprzewodowo łączy się ze wszystkimi urządzeniami z technologią Bluetooth, które obsługują klawiatury zewnętrzne. Jest niewielka i lekka, dzięki czemu da się z niej korzystać komfortowo zarówno na biurku, jak i kanapie, czy nawet w łóżku - wszędzie tam, gdzie w danej chwili jest Ci najwygodniej. Co ważne, da się ją połączyć z trzema urządzeniami, by później za pomocą przycisku Easy-Switch móc wygodnie przełączać się między nimi. Wymagają od Ciebie wielozadaniowości w pracy? Logitech K380 jest klawiaturą dla Ciebie. Odpisz na maila na komputerze biznesowym, później na SMSa na swoim smartfonie, by następnie szybko przełączyć się na komputer prywatny i odpowiedzieć na wiadomości na komunikatorze.Klawiatura Logitech K380 jest wygodna, poszczególne klawisze bardzo miło klikają, a jej niepodważalną mocną stroną jest to, że automatycznie rozpoznaje urządzenia, do których ją podłączasz. Zauważ, że ma ona klawisze dedykowane komputerom z systemem Windows oraz Apple. Jak już wspomniałem: wszechstronność to ogromny atut klawiatur wykorzystywanych do pracy i nauki zdalnej - w różnych miejscach możesz korzystać z różnych urządzeń. Kompaktową klawiaturę Logitech K380 możesz mieć zawsze przy sobie. Zasilisz ją dwoma bateriami AAA, które dostarczą energii nawet na 24 miesiące.Wiele osób bagatelizuje sprawę doboru myszy, uznając zupełnie niesłusznie, że "przecież to wszystko jedno". Nic bardziej mylnego i aby sobie to uzmysłowić wystarczy chwycić w dłoń kilka zróżnicowanych pod kątem budowy gryzoni - nie mówiąc już o urządzeniach wskazujących różniących się od siebie sensorami. Jedne myszki stworzono pod kątem osób lewo- lub praworęcznych, inne mają bardziej uniwersalne kształty. Akcesoria te różnią się od siebie masą, mającą wpływ na dynamikę ruchu nadgarstka, czy nawet obudowami sprzyjającymi różnym chwytom - palm grip, claw grip, fingertip grip - jest tego cała masa. Z myślą o pracy i nauce zdalnej tworzy się specjalne konstrukcje ergonomiczne.Logitech MX Ergo to jedna z kultowych myszy marki Logitech, w której zastosowano trackball. Ten wyrośnięty kuzyn zwykłej myszy oprócz standardowych przycisków i kółka do scrollowania otrzymał specjalną, wystającą z lewej strony kulkę. To właśnie trackball, kontrolowany za pomocą kciuka prawej dłoni. Takie rozwiązanie sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie ilość przestrzeni biurkowej jest ograniczona - w biurze, na małym biurku komputerowym, czy nawet... na stoliku obok sofy, jeśli właśnie tam ktoś postanowi skorzystać z tego akcesorium. Myślisz, że trudno przerzucić się na ten typ sterowania? Tylko przez pierwsze kilka godzin - później okazuje się naturalny, a przede wszystkim: szalenie wygodny.Użytkownik korzystając z Logitech MX Ergo nie musi poruszać nadgarstkiem - kontroluje ruch kursora palcem, podczas gdy reszta ciała odpoczywa. Producent obiecuje, że wpływa to pozytywnie na zdrowie, redukując lub zupełnie eliminując biorące się z długotrwałego przesiadywania przed komputerem bóle nadgarstka, mrowienia, czy nawet drętwienia dłoni. Komfort działania zwiększa dodatkowo solidna, odchylana podstawka, której kąt położenia da się zmienić nawet o 20 stopni od podłoża - wszystko po to, aby jeszcze lepiej dopasować swoją pozycję przed komputerem. Gwarantuję, że po kilku godzinach pracy zdalnej da się odczuć różnicę.Podobnie jak w przypadku Logitech K380, oprogramowanie pozwala szybko przełączać się pomiędzy dwoma sparowanymi z myszą MX Ergo urządzeniami. Połączenie nawiązywane jest za pośrednictwem modułu Bluetooth, dzięki czemu mysz współpracuje nie tylko z komputerami osobistymi, ale także tabletami i smartfonami z systemami Android i iOS. Innym dodatkiem jest praktyczna funkcja Flow, dająca możliwość przenoszenia kursora pomiędzy dwoma urządzeniami w taki sposób, jakby był dwoma różnymi ekranami. Pozwala to na przykład kopiować i wklejać tekst, obrazy i pliki pomiędzy na przykład dwoma notebookami.W naszym teście Logitech MX Ergo nazwaliśmy solidną, porządnie wykonaną i wygodną konstrukcją, dostarczaną z dopracowanym oprogramowaniem. Producent pozwala spersonalizować czułość kulki, ale też działanie przycisków. Można z ich poziomu sterować wirtualnymi pulpitami, przełączać się pomiędzy ekranami, czy też stosować inne skróty usprawniające działanie, w tym specjalne gesty.Nikt nie lubi wracać do domu zmęczony, podobnie jak nikt nie lubi wstawać po kilku godzinach pracy lub nauki od PC-ta w poczuciu frustracji i fizycznego wyczerpania. Stanowisko komputerowe powinno być miejscem, w którym królują komfort, ergonomia, oraz satysfakcja. Inwestycja w sprzęt umożliwiający sprawną realizację obowiązków to inwestycja w dobre samopoczucie. Warto zgłębić ten temat i stawiać na sprawdzone rozwiązania, z których korzystają miliony zadowolonych osób na całym świecie.