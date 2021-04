Promocje na AliExpress - 8 ciekawych gadżetów dla nowych użytkowników

Ciekawe gadżety czekają na nowych użytkowników.

Partnerem artykułu jest AliExpress





Kontynuujemy przegląd ciekawych ofert przygotowanych z myślą o nowych użytkownikach. Dzisiaj mamy dla was promocje na akcesoria do roweru i samochodu, słuchawki i inne ciekawostki.Stronę z promocjami dla nowych kont znajdziemy tutaj . Na nowych użytkowników czeka kod rabatowy, który możemy wykorzystać dzisiaj do uzyskania $2 zniżki przy zamówieniach na co najmniej $3. W dniach 1 do 31 maja będzie można wykorzystać kod, który także da nam $2 zniżki przy wydanych $3.Torba na rower wykonana z tworzyw PU + EVA, rozmiarze 210x105x100 mm i pojemności 1 l. Zmieścimy w niej smartfon o wymiarach od 4,7 do 6,9 cala. Możemy korzystać z smartfona umieszczonego w torbie dzięki dotykowej folii TPU umieszczonej na przodzie. Gadżet może wytrzymać do 5 kg nacisku i jest wodoodporny.Torbę na rower WILD MAM kupimy za 25,15 zł ($6.48) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Lampa rowerowa LED o maksymalnej jasności. Oferuje 6 trybów oświetlenia (reflektor z prawej strony, inteligentny reflektor z prawej strony, reflektor po lewej stronie, inteligentny reflektor po lewej stronie, migające światła ostrzegawcze, słabe oświetlenie po prawej stronie) i w trybie inteligentnym automatycznie reguluje siłę światła w zależności od pogody.Bateria 4000 mAh zapewnia dopracy na wysokich ustawieniach jasności i do 20 godzin na niskich. Lampa automatycznie wyłącza się, gdy nie zanotuje żadnego ruchu w ciągu 3 minut i sama się włącza w momencie wykrycia wibracji. Urządzenie ładujemy za pomocą kabla USD. Wyposażona jest także w klakson o natężeniu dźwięku na poziomie 120 dB.Lampę rowerową kupimy za 45,25 zł ($11.42 zł) dzięki kuponowi nowego użytkownika.Bezprzewodowe słuchawki korzystające z protokołu Bluetooth 5.0 i oferujące technologię redukcji hałasu. Producent wyposażył urządzenie w zaczepy by zapewnić stabilne osadzenie w uszach. Słuchawki wspierają asystentów głosowych oraz oferują tryb gamingowy o niskiej latencji. W zestawie znajduje się też etui ładujące, które wyposażone jest w ekran LED pokazujący obecny poziom naładowania słuchawek. Czas pracy VOULAO to ok., ale dzięki etui możemy go wydłużyć do 24 godzin.Bezprzewodowe słuchawki VOULAO kupimy za 54,62 zł ($13.89) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Cechą wyróżniającą tą opaskę jest jej funkcja. Po włączeniu odpowiedniego trybu, opaska automatycznie monitoruje naszą temperaturę i może wysłać alarmy jeżeli wykryje że jest zbyt wysoka. By zmierzyć temperaturę pomieszczenia, wystarczy zdjąć smartbanda z nadgarstka. Opaska także monitoruje nasz puls, ciśnienie, sen i oferuje kilkanaście trybów sportowych takich jak bieganie, jazda na rowerze, pływanie i wiele innych. Urządzenie spełnia też normę wodoodporności IP67.Shinsklly możemy zsynchronizować ze smartfonem co umożliwi opasce wyświetlanie powiadomień o nowych wiadomościach SMS, na Facebooku, Twitterze i innych mediach społecznościowych. Bateria opaski zapewnia doi ok. 12 dni w trybie standby. Opaskę naładujemy do pełna w 2,5 godziny.Opaska Shinsklly do kupienia w AliExpress za 52,30 zł ($13.53) po wykorzystaniu kuponu nowego użytkownika.Uchwyt na telefon z funkcją ładowania magnetycznego i czytnikiem podczerwieni. Gdy zbliżymy rękę do uchwytu, urządzenie automatyczne odchyli ramiona byśmy mogli bez problemu umieścić w nim telefon. Z tyłu znajdziemy powierzchnię dotykową, która służy do zwolnienia uchwytu, gdy samochód jest wyłączony.Wysuwana podstawka zapewnia większą kompatybilność, gdyż możemy zmieścić większe modele telefonów. Uchwyt zapewniadla smartfonów, które obsługują ten typ ładowania. Urządzenie możemy też obrócić o 360 stopni.Uchwyt FDGAO kupimy za 61,46 zł ($15.60) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Termos do herbaty Urij wykonany ze dwóch stopów stali. Obudowa termosu wykonana jest ze stali nierdzewnej 304 zaś jego wnętrze pokryto stalą nierdzewną 201. Do wyboru mamy cztery pojemności - od 500 ml aż po 1500 ml. Termos jest w stanie utrzymać temperaturę napoju. Dno termosu pokryte jest materiałem antypoślizgowym, a szeroki otwór ułatwia czyszczenie wnętrza. Stalowa nakrętka posiada silikonową uszczelkę by zapobiegać przypadkowemu wylaniu napoju. W zestawie znajdziemy też sitko do przecedzania liści herbaty.Termos Urijk kupimy za 40,28 zł - 65,28 zł ($10.42 - $16.89) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Smartzegarek wyposażony w 1,28 calowy ekran o rozdzielczości 240x240 pikseli. Interfejs użytkownika możemy odrobinę spersonalizować - ma on wbudowane dwa motywy. Urządzenie możemy połączyć ze smartfonem dzięki czemu możemy np. kontrolować odtwarzanie muzyki lub otrzymywać powiadomienia push na zegarek. lieve CK30 oferuje też(z alarmami, gdy wykryje zbyt wysoką temperaturę), tętna, ciśnienia krwi i 11 trybów sportowych w tym pływanie, piłkę nożna czy jazdę na rowerze.Zegarek spełnia normę wodoodporności IP67, a bateria 180 mAh zapewnia odi 45 dni w trybie standby.Smartzegarek lieve CK30 kupimy za 133,50 zł ($34.04) po wykorzystaniu kuponu nowego użytkownika.Bezprzewodowe słuchawki nauszne firmy VOULAO. Producent chwali się, że słuchawki oferuję 360 stopniowy dźwięk surround pozwalający określić pozycję przeciwnika podczas gry. Na lewym nauszniku znajdziemy przyciski do kontrolowania głośności muzyki i odbierania połączeń.Co ciekawe, słuchawki oferują trzy tryby połączenia. Pierwszy sposób to oczywiście bezprzewodowe połączenie za pomocą protokołu Bluetooth 5.0, drugi to wejście jack 3,5mm, a trzecie to slot na kartę microSD by móc odtwarzać muzykę bezpośrednio z niej. Bateria pozwala słuchać muzyki lub prowadzić rozmowyna jednym ładowaniu.Słuchawki Bluetooth 5.0 VOULAO kupimy za 69,42 zł ($17.66) za pomocą kodu nowego użytkownika.