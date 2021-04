W Polsce debiutują nowe smartfony OPPO z 5G. Wyglądają zjawiskowo

Poznaj je lepiej.

OPPO A54 5G - tylko w teorii niedrogi?

Firma OPPO zapowiedziała dziś polski debiut swoich dwóch smartfonów obsługujących standard 5G. OPPO A54 5G i OPPO Reno5 Z 5G to smartfony przykuwające uwagę przede wszystkim wyglądem. OPPO A54 5G wywołuje również uniesienie brwi ze względu na swoją cenę, ale wydaje mi się, że nie z takiego powodu, o jakim właśnie pomyśleliście.Pierwszą z nowości jest OPPO A54 5G, wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,43-cala i rozdzielczości 1080x2400 pikseli. Oferuje on użytkownikowi odświeżanie na poziomie 90 Hz, a producent chwali się, że otrzymał certyfikaty Netflix HD i Amazon Prime Video HD, które mają poświadczać wysoką jakość wyświetlanego przezeń obrazu. Przetestujemy, zobaczymy.O wydajność smartfona dba 8-rdzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 480 5G, sparowany z 4 GB pamięci RAM. Biorąc pod uwagę cenę urządzenia, wynoszącą 1399 złotych, nie jest to najwydajniejszy duet, jaki można otrzymać w tej cenie. Producent mógłby pokusić się o nieco lepszy, średniopółkowy procesor. Użytkownicy na swoje dane otrzymają 64 GB przestrzeni oraz możliwość zwiększenia jej poprzez kartę micro SD o pojemności do 256 GB.