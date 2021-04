iPhone jest nudny? Znów daliście się nabrać na to hasło

Wyniki finansowe mówią co innego.





Apple notuje rekord za rekordem





fot. Apple

Apple oficjalnie ogłosiło wyniki finansowe za ostatni kwartał. Po raz kolejny wychodzi na to, że gigant z jabłkiem w logo zarabia wręcz kosmiczne pieniądze na swoich sprzętach i usługach. Przychody firmy za ostatni kwartał wyniosły niemalże 90 miliardów dolarów (!), co oznacza wzrost o 54 proc. w ujęciu rocznym. Ale nie to jest najważniejsze. Najciekawsze są dane dotyczące samego iPhone’a.Wiele osób twierdzi, że smartfony z jabłkiem w logo są nudne. Tak nudne, że firma zarobiła na nich w ostatnich trzech miesiącach 47 miliardów dolarów.Sprzedaż iPhone’ów wygenerowała dla Apple przychód w wysokości 47,94 miliarda dolarów, co wynosi wzrost o 65 proc. względem poprzedniego roku. Seria 12 była pierwszą, która obsługiwała połączenia z sieciami bezprzewodowymi 5G – i to właśnie ten model odpowiada za bardzo dobrą sprzedaż. Tim Cook zwrócił uwagę, iż iPhone 12 jest obecnie najpopularniejszym smartfonem Apple, jednak linia urządzeń z dopiskiem „Pro” także ma sprzedawać się nieźle.A to jeszcze nie koniec. Gdzie tam smartfony. Apple przekazało, iż sprzedaż tabletów iPad urosła procentowo o 79 punktów względem tego samego kwartału w 2020 roku. Osoby pracujące w domu i dzieci potrzebujące tabletu do edukacji podczas pandemii to grupy, które stworzyły ogromny popyt na wspomniane urządzenia. Po użyciu w pracy czy edukacji, tablety iPad były wykorzystywane do rozrywki oraz konsumpcji multimediów.Dochód netto Apple wyniósł 23,63 miliarda dolarów – dwukrotnie więcej w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Można się zastanawiać czy jest coś, co jest w stanie zatrzymać tę firmę przed wzrostem oraz pomnażaniem gotówki.Wiele osób twierdzi, że smartfony i produkty Apple nie są innowacyjne i są po prostu nudne. Najwyraźniej klientom ta „nudność” się podoba, szczególnie patrząc na przytoczone wyżej statystyki.Czy podobny sukces czeka także iPhone’a 13? Tego jeszcze nie wiadomo.Źródło: Engadget / fot. N.Tho.Duc - Unsplash