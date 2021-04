Xiaomi zasypuje rynek smartfonami. 4 nowe modele w Polsce, najdroższy za ponad 5000 zł

Kolejna premiera Xiaomi.

Xiaomi Mi 11i - flagowiec z płaskim ekranem

Xiaomi Mi 11 Lite - smukły i dobrze wyposażony

Strategia Xiaomi jest prosta - firma stara się maksymalnie wykorzystać potencjał swoich urządzeń i niemal co miesiąc wypuszczać nowe modele, które wpasują się w każdy przedział cenowy. Dziś podczas specjalnej prezentacji online poznaliśmy polskie ceny kolejnych nowości: Mi 11i, Mi 11 Lite i Mi 11 Ultra.Mi 11i jest wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 888, wyświetlacz E4 AMOLED, ma odświeżanie ekranu 120 Hz, Dolby Atmos, dwa głośniki oraz baterię o pojemności 4520mAh - a wszystko to w eleganckiej obudowie.Snapdragon 888 jest produkowany w procesie technologicznym 5 nm, co daje wyższą wydajność przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii. Zastosowano w nim duży rdzeń ARM Cortex-X1, zapewniający znaczny skok wydajności. Pamięć LPDDR5 i pamięć flash UFS 3.1 dodatkowo zwiększają osiągi Mi 11i.Mi 11i obsługuje najnowszą generację Wi-Fi 6, która wykorzystuje kanały radiowe o maksymalnej szerokości 160 MHz. Na pokładzie znajdziemy też głośniki stereo z Dolby Atmos.W przeciwieństwie do Mi 11 i Mi 11 Ultra, Mi 11i ma płaski ekran. Szklana obudowa ma grubość 7,8 mm i nowy boczny skaner linii papilarnych. Nowy wyświetlacz Samsung E4 AMOLED ma maksymalną jasność 1300 nitów, zużywa przy tym niewiele energii. Ekran ma dużą paletę żywych kolorów dzięki standardowi DCI-P3 i obsłudze HDR10+. Częstotliwość odświeżania ekranu to 120 Hz. Maksymalna częstotliwość próbkowania dotyku to 360 Hz, co zapewnia responsywny ekran, co przydaje się w grach i nie tylko.Zestaw foto składa się z głównego aparatu 108 MP HD, ultraszerokokątnego aparatu 119 stopni oraz telemakro o ekwiwalencie ogniskowej 50 mm.Główny aparat radzi sobie nawet w trudnych warunkach, potrafi przy słabym świetle połączyć 9 pikseli w jeden o rozmiarze 2,1 μm (Super Pixel). Dodatkowo, technologia Dual Native ISO znacznie ułatwia fotografowanie detali w miejscach słabiej świetlonych, bez utraty jakości.Mi 11 wyceniono w Polsce na 2799 zł (8+128GB) oraz 2999 zł (8+256GB). Przedsprzedaż potrwa od 7 do 13 maja, a w zestawie będzie można odebrać Mi Watch za 1 zł.Smartfon wyposażono w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay z obsługą 10-bitowego standardu TrueColor. Dzięki częstotliwości odświeżania ekranu 90 Hz i częstotliwości próbkowania dotyku 240 Hz, Mi 11 Lite jest po prostu miły dla oka, nie męczy wzroku i działa płynnie.