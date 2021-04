Mi Smart Band 6 oficjalnie w Polsce. Znamy cenę

Opaska Xiaomi bez tajemnic.

Nowa opaska Mi Smart Band 6 ma 1,56-calowy wyświetlacz dotykowy AMOLED. To duży postęp bowiem Mi Band 5 miał wyświetlacz o przekątnej 1,1". Ekran ma 326 pikseli na cal i około 50 % więcej miejsca na informacje niż jego poprzednik.Nowością jest też pomiar natlenienia krwi (SpO2), 30 trybów sportowych i automatyczne wykrywanie sześciu podstawowych aktywności.Opaska Xiaomi Mi Band 6 dotarła już do naszej redakcji i obecnie ją testujemy. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź: Xiaomi Mi Band 6 - pierwsze wrażenia. Nie tylko większy ekran Zgodnie z przewidywaniami, cena opaski została ustalona na poziomiei jest to znaczny wzrost w stosunku do Mi Band 5, który w momencie premiery wyceniony był na 179 zł. Są jednak dobre informacje dla osób, które chcą kupić najnowszy gadżet fitness od Xiaomi. Tylkow ramach promocji Flash Sale opaskę kupicie za. Sprzęt dostępny jest w autoryzowanych sklepach Xiaomi i u partnerów handlowychm jak NEONET, x-kom, Media Expert, MediaMarkt, itd.Źródło: wł.