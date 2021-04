Jabra z nową serią inteligentnych urządzeń do wideorozmów. To więcej niż zwykłe kamerki

Jabra PanaCast 50 z dodatkowymi funkcjami dla sal konferencyjnych

Konferencyjna Jabra PanaCast 50 / Foto: Jabra

Jabra PanaCast 50 i Jabra PanaCast 20 / Foto: Jabra

Jabra PanaCast 20, czyli zaawansowana kamera do personalnego użytku

Kamerka Jabra PanaCast 20 może być zamontowana wprost na laptopie / Foto: Jabra

Od ponad roku naszą codziennością stały się coraz częstsze rozmowy przez Internet czy wręcz duże większe spotkania przy połączeniach konferencyjnych. Spotykamy się z nimi zarówno w sytuacjach prywatnych jak i podczas pracy czy nauki. Jabra zapowiedziała wprowadzenie do oferty nowych produktów z serii Jabra PanaCast, które sprawdzą się idealnie w takich scenariuszach. Są czymś więcej niż tylko kolejnymi zwyczajnymi kamerkami, szczególnie model Jabra PanaCast 50.Bardzo szeroki kąt widzenia 180 stopni idealnie wypełniający całą salę, inteligentne funkcje oraz wysokiej klasy dźwięk. W Jabra PanaCast 50 zastosowano aż trzy kamery o rozdzielczości 13 Mpx, co daje możliwość udostępniania obrazu nawet w 4K. Omawiany produkt ma dziewięć procesorów do przetwarzania brzegowego, w tym dwa najnowocześniejsze procesory sztucznej inteligencji. Wykorzystuje je do poprawy jakości wideo (np. scalanie obrazu z kamerek) i audio, ale też inteligentnego kadrowania czy innych funkcji.Virtual Director pozwala na kadrowanie aktualnie przemawiających osób i płynne przenoszenie się pomiędzy uczestnikami spotkania. Drugi strumień transmitowanego wideo może pokazywać wybrany wycinek pomieszczenia lub całą salę. Kamera rozpoznaje też liczbę aktualnie przebywających w pokoju osób, ale anonimowo bez szczegółów personalnych. To ułatwia sprawdzanie obecności, ale też może być przechowywane i przetwarzane w celu stworzenia harmonogramu, który przydałby się chociażby do planowania optymalnego wykorzystania pomieszczeń, ale też przestrzegania zaleceń co do maksymalnego przebywania osób w danym miejscu. Jeśli w Sali będzie więcej ludzi niż przewiduje ustawiona liczba, Jabra PanaCast 50 poinformuje uczestników.Sprzęt wyposażono ponadto w aż osiem mikrofonów z funkcją precyzyjnego wykrywania głosu. Usuwają przeszkadzające dźwięki otoczenia, aby przesyłany dźwięk nie miał niepotrzebnych dodatkowych odgłosów. Jabra zastosowała aż cztery głośniki (po dwa niskotonowe 50 mm i wysokotonowe 20 mm) pracujące w trybie stereo. Jak można przeczytać w komunikacie - "Rozwiązanie PanaCast 50 jest też zoptymalizowane pod kątem wszystkich czołowych platform UC. Oprócz współpracy z Microsoft Teams i Zoom, działa również bezproblemowo z Microsoft Teams Rooms oraz Zoom Rooms, co ułatwia współpracę."Mniejszy nowy model bardziej do użytkowania w zwyczajnych domowych warunkach. Również posiada dodatkowy procesor do przetwarzania inteligentnych funkcji. Są to chociażby kadrowanie rozmówcy z zoomem czy dostosowanie obróbki obrazu do aktualnych warunków oświetleniowych. Wszystkim tym zajmuje się już sama kamerka, więc nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie czy zwiększone obciążanie procesora naszego komputera.Jabra PanaCast 20 oferuje obraz 4K Ultra HD z HDR. Podobnie jak większy model, także współpracuje z Microsoft Team, Zoom i innymi popularnymi platformami UC. Konferencyjna kamera Jabra PanaCast 50 będzie dostępna od 15 czerwca 2021 roku w kolorze czarnym i szarym w rekomendowanej cenie 1065 euro (około 4890 złotych), a Jabra PanaCast 20 nieco później od 1 sierpnia 2021 roku w sugerowanej cenie 267 euro (mniej więcej 1225 złotych).Źródło i foto: Jabra