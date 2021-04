Alio FHD120 - szerokokątna kamera do wideokonferencji

Urządzenie oferuje rozdzielczość Full HD oraz szeroki kąt widzenia.

Uniwersalna kamera do wieloosobowych konferencji

Alio, polska marka zajmująca się produkcją urządzeń audio/wideo wprowadziła na rynek biznesową kamerę do wideokonferencji -wyposażoną w szerokokątny obiektyw o polu widzenia 120 stopni. Wykorzystanie takiego obiektywu sprawia, że w rozmowie wideo może wziąć większa ilość osób.Pandemia COVID-19 sprawiła, że wideokonferencje stały się naszą nową rzeczywistością. Zarówno w domowych, jak i biznesowych zastosowaniach niezbędnym urządzeniem jest kamera do rozmów wideo.Według producenta, Alio FHD120 streamuje obraz w rozdzielczości. Kamera świetnie sprawdzi się zarówno w sali konferencyjnej, jak i w domowym biurze. Na pokładzie znalazł się również mikrofon, który rejestruje dźwięk w odległości do trzech metrów.W kamerze Alio FHD120 wykorzystano specjalne algorytmy redukcji szumów 2D i 3D. Algorytmy te dbają o wysoką jakość obrazu, niezależnie od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Dodatkowo urządzenie posiada technologię WDR (Wide Dynamic Range), która poprawia jakość obrazu - zarówno w jasnych, jak i w ciemnych pomieszczeniach.Kamera Alio FHD120 została przystosowana do wieloosobowych konferencji. Model FHD120 wyposażony został w szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 120 stopni. Umożliwi to objęcie większej ilości osób biorących udział w wideokonferencji lub większą swobodę ruchów podczas przedstawiania prezentacji.Podczas pracy korzystamy z różnych programów, dlatego też kamera Alio FHD120 jest kompatybilna z najpopularniejszymi aplikacjami do rozmów wideo. Model ten bez problemu współpracuje z takimi programami jak: MS Teams, Skype, Zoom, TruConf, Meet i wiele innych. Dużą zaletą kamery Alio FHD120 jest również korzystanie z popularnego interfejsu USB oraz kompatybilność z komputerami opartymi na systemach Windows, Linux oraz macOS.Urządzenie dostępne jest w polskich sklepach internetowych za ok. 400 zł.Źródło: Alio