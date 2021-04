Gadżety za bezcen. Promocja dla nowych użytkowników AliExpress

Ciekawe gadżety czekają na nowych użytkowników.

AliExpress dba o swoim stałych klientów, ale też nie zapomina o nowych użytkownikach. By zachęcić ich do pierwszego zakupu, platforma kusi ekskluzywnymi cenami dla nowych kont. Dzisiaj przyjrzymy się co ciekawego można znaleźć w ofercie dla nowych klientów.Stronę z promocjami dla nowych kont znajdziemy tutaj . Nowi użytkownicy mogą także wykorzystać kod rabatowy, który daje nam $2 zniżki przy zamówieniach na co najmniej $3. Kod będzie aktywny do 30 kwietnia.Specjalna wersja opaski Honor Band 5 stworzona z myślą o koszykówce. Wyposażona w 6-osiowy sensor by zbierać jak najdokładniejsze dane o naszej aktywności podczas meczu. Honor Band 5 monitoruje liczbę kroków, pokonany dystans, spalone kalorie, wysokość, czas oraz ilość wykonanych skoków. Co ciekawe, opaskę możemy także zamontować na bucie za pomocą specjalnej klamry.Smartopaska może także pochwalić klasą wodoodporności do 5ATM oraz długim czasem pracy. Z włączonym monitorowaniem opaska potrafi wytrzymać do. W trybie standby może ona działać nawet do dwóch tygodni.Smart opaskękupimy za 30,61 zł ($7.90) wykorzystując kod nowego użytkownika.Bezprzewodowe słuchawki z obsługą protokołu Bluetooth 5.0 i technologii redukcji szumów CVC8.0. Z zestawie ze słuchawkami dostaniemy także etui ładujące, które pokazuje poziom naładowania słuchawek. Etui o pojemnościpozwala na 25 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu i może posłużyć także jako power bank. Słuchawki spełniają standard wodoodporności, więc nie straszne im pot czy deszcz. Warto też zwrócić uwagę na tryb Dual, który pozwala słuchawkom działać niezależnie od siebie.Słuchawki VOULAO kupimy za 21,66 zł ($5.59) , gdy skorzystamy z kodu nowego użytkownika.

3. Słuchawki douszne Duszake S320

4. Szczoteczka soniczna SEAGO SG551

5. Zestaw słuchawkowy Zhanzhi M165

6. Ładowarka GETIHU 20W

7. Ładowarka indukcyjna FDGAO 30W

8. Lusterko do makijażu Xiaomi Youpin Jordan & Judy

9. Elastyczny statyw Duszake DZ-P7

10. Budzik Urijk WT2306

Partnerem artykułu jest AliExpress





Słuchawki wykonane z metalu i o przetworniku 10 mm, zapewniającym potężny bas. 3 końcówki w różnych rozmiarach pozwalają dopasować słuchawki do naszego ucha. Na kablu znajdziemy dwa przyciski, które umożliwiają regulację głośności oraz odbieranie połączeń.Słuchawkikupimy za 9,34 zł ($2.34) wykorzystując kupon nowego użytkownika.Szczoteczka czyści zęby z prędkością. Oferuje(wybielanie zębów, czyszczenie, polerowanie i masaż) i każde mycie zajmuje 2 minuty. Szczoteczka podczas pracy przypomina nam co 30 sekund by przejść do kolejnej partii zębów. Końcówki wykonanie są z włosia DuPont, które jest wytrzymalsze od standardowego.SEAGO SG551 jest oczywiście wodoodporne (IPX7) i może działać dona jednym ładowaniu. Do pełni naładujemy szczoteczkę w ok. 2 godziny.Zestaw szczoteczkai dwie końcówki zamienne kupimy za 56,57 zł ($14.39) korzystając z kuponu nowego użytkownika. Wysyłka z magazynu w Polsce.Zestaw słuchawkowy Bluetooth 4.2 o niewielkich rozmiarach - 42x14x9.9 mm. Zestaw kompatybilny z smartfonami, laptopami i tabletami. Słuchawki pozwalają na odbieranie połączeń oraz słuchanie muzyki i jest to uczciwy deal biorąc pod uwagę ich cenę.Zestaw słuchawkowy Zhanzhi M165 kupimy za 7.75 zł ($2.00) Ładowarka 20 W oferująca dwa porty USB obsługujące popularne formaty ładowania -oraz. Wyposażona w wyświetlacz LED, który pokazuje prąd lub napięcie podczas pracy. Kompatybilna z szeroką gamą urządzeń jak smartfony, smartopaski, słuchawki, itd.Ładowarkę GETIHU 20W kupimy za 11,58 zł ($2.99) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Ładowarka QI firmy FDGAO o mocy 30W. Wyposażona w dwie cewki, które przyśpieszają ładowanie. Dla przykładu, stacja jest w stanie nałaodwać telefon Galaxy S10 do pełna w 2,6 godziny.Ładowarkę FDGAO 30W kupimy za 43,16 zł ($10.92) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Wielofunkcyjne lusterko do makijażu od Xiaomi. Za pomocą jednego przycisku możemy włączyć oświetlenie LED lusterka by ułatwić nakładanie makijażu. Dzięki ruchomej podpórce, lusterko możemy ustawić pod różnym kątami - 30, 60 i 100 stopni. Gadżet możemy wykorzystać także jako lampkę nocną.Lusterko do makijażudo kupienia za 74,56 zł ($19.24) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Przenośny statyw firmy Duszake. Lekki i kompaktowy, zmieści się do praktycznie każdej torby. Dzięki regulowanym nogom, uzyskanie idealnego kąta do zrobienia zdjęcia lub nagrania filmiku nie będzie żadnych problemem. Producent zapewnia, że statyw pozostaje stabilny na każdej powierchni dzięki zastosowaniu głowicy kulkowej oraz antypoślizgowych nóżek.Statyw Duszake DZ-P7 kupimy za 5,73 zł ($1,43) korzystając z kuponu nowego użytkownika.Cechą wyróżniającą ten budzik jest obecność rzutnika, który może wyświetlić obecną godzinę na ścianie. Urządzenie pozwala ustawić dwa alarmy naraz, dzięki czemu możemy ustawić różne godziny budzenia w tym samym dniu. Możemy też zdecydować czy budzić ma nas radio czy sygnał budzika. Urządzenie może także wyświetlić informacje nt. temperatury i wilgotności powietrza.Co ciekawe, jako że jest to zegar cyfrowy, można go kompletnie wyłączyć i wtedy urządzenie może posłużyć jako lusterko do makijażu.Budzik Urijk WT2306 kupimy za 64,20 zł ($16.57) korzystając z kuponu nowego użytkownika.