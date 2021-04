Polska cena Mi Smart Band 6. Zapomnijcie o tanim Xiaomi

Tanie opaski sportowe od Xiaomi to przeszłość?

Opaski Xiaomi z serii Mi Band to chyba najlepiej rozpoznawany sprzęt fitness dla mas. Użytkownicy pokochali niedrogi gadżet, który po założeniu na nadgarstek śledzi naszą codzienną aktywność i wyświetla powiadomienia ze smartfona. Za sukcesem Mi Bandów stoi oczywiście niska cena, która niestety z roku na rok szybuje w górę.Nasze pierwsze wrażenia wskazują, że Mi Band 6 to kolejna udana ewolucja sprzętu, jednak zmiany nie są znaczące. Wygląda zatem na to, że za większy ekran i pomiar poziomu tlenu we krwi przyjdzie użytkownikom zapłacić naprawdę sporo.