TP-Link Archer GX90. Gamingowy router WiFi 6 ax nawet z 6600 Mb/s

Topowe WiFi 6 ax i szybkie porty w routerze TP-Link Archer GX90

Bogaty pakiet szybkich złącz RJ-45 i USB / Foto: TP-Link

Bogate oprogramowanie nie tylko dla graczy

Aż osiem zewnętrznych anten / Foto: TP-Link

Znany głównie z urządzeń sieciowych TP-Link przedstawia kolejny router w standardzie WiFi 6 ax. Tym razem dedykowany dla graczy TP-Link Archer GX90, który także powinien zainteresować po prostu wymagających użytkowników, a nie tylko samych pasjonatów elektronicznej rozgrywki.Jego wyjątkowo szybka łączność bezprzewodowa wynosi we wszystkich pasmach sumarycznie do 6579 Mb/s. 4804 Mb/s w głównym paśmie 5 GHz, 1201 Mb/s w drugim i 574 Mb/s dla 2,4 GHz. Oczywiście takie wyniki są tylko teoretycznymi maksymalnymi w idealnym scenariuszu (ale realne przesyłanie będzie i tak wysokie). Poza tym trzeba też mieć sprzęty klienckie (laptopy, komputery stacjonarne, smartfony, smart TV i tak dalej), które będą w stanie obsłużyć wspominane parametry WiFi.Jak można przeczytać w komunikacie prasowym - "Dedykowane graczom pasmo 5GHz wykorzystuje technologie 4T4R i HE160, dzięki czemu wszystkie platformy do gier mają do dyspozycji połączenia o bardzo dużej prędkości, a zakłócenia generowane przez inne urządzenia w ogóle nie są odczuwalne." Interfejs przewodowy też jest bardzo wydajny. Mamy jeden port WAN/LAN o prędkości 2,5 Gb/s i cztery 1 Gb/s (w tym kolejny WAN/LAN). Dodatkowo TP-Link wyposażył router Archer GX90 w dwa porty USB (np. do podłączenia nośników USB, aby udostępniać je w sieci lokalnej) - po jednym w standardzie USB 3.0 i USB 2.0.W oprogramowaniu zaszyto takie specyficzne funkcje dedykowane graczom, jak Game Accelerator, Statystyki Gier, Game Protector, ale też system ochrony HomeCare ogólnego użycia, który dodatkowo zabezpieczy naszą domową sieć. Co więcej, router TP-Link Archer GX90 obsługuje OneMesh, czyli tworzenie sieci routerów i punktów dostępowych mesh ze zgodnych różnych modeli urządzeń WiFi marki TP-Link. Dzięki temu tworzy się jedna duża struktura z wieloma punktami WiFi i wygodnym płynnym przełączaniem.Wszystkim da się zarządzać przez panel na stronie lub mobilną aplikacjądostępną na Androida i iOS. Router TP-Link Archer GX90 jest już dostępny w polskiej sprzedaży w sugerowanej cenie 1400 złotych. Opisywany sprzęt został objęty trzyletnią gwarancją producenta.Źródło i foto: TP-Link