Samsung chce stworzyć składany tablet. Czy taki sprzęt ma w ogóle sens?

fot. Let'sGoDigital

Choć na rynku znajdziemy już kilka składanych smartfonów różnych producentów, raczej nie trzeba nikogo przekonywać, że w tym segmencie liderem jest Samsung. Okazuje się, że koreańska firma chce zaskoczyć nas nowym pomysłem. W tym przypadku niespodzianką miałby być w pełni składany tablet, który wejdzie w skład serii Galaxy Z Fold.Informacje na temat tego urządzenia zdradził znak patentowy. Niezawodny serwis Let’sGoDigital przygotował z kolei rendery, na których możemy zobaczyć, jak potencjalnie będzie wyglądał wspomniany sprzęt.Samsung nie potwierdził istnienia składanego tabletu Galaxy Z Fold Tab w żaden sposób. Zrobiła to jednak informacja powiązana z zarejestrowanym znakiem patentowym. Koreański producent zgłosił wspomnianą wyżej nazwę w Europie, co pozwala domyślać się, że premiera składanego tabletu jest już naprawdę blisko. Mimo wszystko, nowy znak towarowy ma być używany także w kontekście smartfonów. A to już kolejna niespodzianka.Składany tablet Samsunga miałby posiadać konstrukcję, która będzie opierała się o podwójny zawias. Ten element pozwoli na złożenie urządzenia na trzy razy, tym samym skutecznie zmniejszając jego wielkość. Niestety obecnie nie wiadomo, jak dokładnie to wszystko miałoby działać. Czy będzie można dwukrotnie rozłożyć ekran i z niego korzystać, czy nie? Czy tablet będzie mógł zapewnić funkcjonalność przy pełnym złożeniu? Jak będzie wyglądała wytrzymałość całego urządzenia? Pytań jest mnóstwo, ale jeśli Samsung faktycznie planuje premierę takiego sprzętu, to doczekamy się na nie odpowiedzi.Prezentacja składanego tabletu to w mojej ocenie jednak nic więcej, jak oryginalna fanaberia. Sprzęt w swoim klasycznym formacie, z jednym ekranem sprawdza się dalej wyśmienicie. Potwierdzeniem tych słów niech będą statystyki sprzedaży tabletów iPad, które co kilka miesięcy są prezentowane w nowych wersjach.Premiera Galaxy Z Fold Tab miałaby odbyć się w pierwszym kwartale 2022 roku. Będziemy musieli więc jeszcze poczekać.Źródło: Let'sGoDigital / fot. Let'sGoDigital