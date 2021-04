Inteligentne okulary Apple mogą mieć funkcję, która zmieni naszą rzeczywistość

To może być przełom.





Apple bardzo mocno stawia na AR





Apple od dłuższego czasu rozwija swoją technologię rozszerzonej rzeczywistości. Wiemy już, że amerykańska firma będzie chciała w najbliższych latach pokazać nam swoje okulary, które pozwolą nam lepiej zintegrować się z technologią. Nowy patent, który trafił do sieci wskazuje na funkcję, która może zmienić rzeczywistość.Okazuje się bowiem, iż Apple może pracować nad pomysłem, który dzięki specjalnym okularom pozwoli zamienić każdą powierzchnię w swoisty panel dotykowy.Serwis Patently Apple zauważył nowy pomysł przedsiębiorstwa z Cupertino, który został oficjalnie zgłoszony jako dodatek do patentu „macierzystego” zarejestrowanego już wcześniej. W tym przypadku chodzi o technologię Thermal Touch. Na filmie poniżej możecie zobaczyć, jak dokładnie działa ta rozwiązanie opierające się o informacje z sensorów na podczerwień. Połączenie wspomnianej podczerwieni i danych ze zwykłych kamer pozwala przekształcić praktycznie każdą powierzchnię w ekran dotykowy w rozszerzonej rzeczywistości.Thermal Touch to nic innego, jak swoiste wykrywanie sygnatury cieplnej generowanej podczas dotykania powierzchni – na podstawie tych informacji można stworzyć swoiste pole do interakcji z użytkownikiem.Okulary do AR od Apple mają posiadać aż 15 kamer – osiem z nich będzie poświęconych na funkcje rozszerzonej rzeczywistości. Sześć pozostałych ma zostać wykorzystanych do „innowacyjnych funkcji biometrycznych”. Ostatnia z kamer w zestawie zadba o analizę otoczenia na bieżąco. Jeśli Thermal Touch faktycznie trafiłoby do okularów Apple, to będziemy mieli do czynienia z dużym przełomem.Inteligentne okulary Apple miałyby pojawić się na rynku już w okolicach 2022 roku – nie znamy jednak dokładnej daty premiery. Tim Cook w ostatniej rozmowie w podkaście Sway faktycznie zdradził , iż Apple będzie chciało wejść w AR „na całego”.Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko obserwować pomysły Apple i czekać na to, które z nich trafią do finalnego, gotowego komercyjnego produktu.Źródło: TomsGuide / fot. zero take - Unsplash