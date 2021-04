Gamingowy smartfon Black Shark 4 trafia do sprzedaży. Kupisz go w świetnej cenie

Wyborny sprzęt dla graczy.

Black Shark 4 nie zawiedzie graczy

Szybki procesor i łączność 5G

8MP HD obiektyw szerokokątny – f/2.2

5MP teleobiektyw – f/2.4

48MP Ultra HD – f/1.8

20MP Ultra HD – f/1.8 (przednia kamera selfie)

Black Shark 4 - cena i dostępność

Na rynek trafia właśnie kolejna odsłona dobrze ocenianego i stosunkowo taniego smartfona dla graczy -. Jednocześnie narusza promocja, a korzystając ze specjalnej zniżki, urządzenie można wyrwać w naprawdę atrakcyjnej cenie.Twórcy Black Shark 4 zadbali o wszystkie niezbędne elementy, aby miłośnicy gier mobilnych mogli komfortowo zanurzyć się w rozgrywce. Na jednej z krawędzi urządzenia znajdziemy, które można w każdej chwili aktywować. Z pewnością sprawdzą się one w wielu grach, gdzie liczy się refleks i precyzja. Co ważne, fizyczne przyciski można mapować, aby sprawdzały się w grach różnych gatunków.Black Shark 4 wyposażono w najnowszej generacji ekranzgodny z HDR 10+, który charakteryzuje się szczytową jasnością 1500 nitów. Nie zabrało też wysokiej częstotliwości odświeżenia. Producent zapewnia, że szybkość reakcji ekranu na dotyk to aż 720Hz.Na pokładzie nie zabrakło też głośników stereo i klasycznego złącza słuchawkowego jack 3.5 mm. Za zasilanie odpowiada bateria 4500 mAh, którą naładujemy do pełna za pomocą dołączonej ładowarkiw około 25 minut. Co ciekawe, smartfon wspiera ładowanie przewodowe 120W, a odpowiednia ładowarka ma pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Wówczas czas ładowania skróci się do rekordowych 17 minut. Niebywałe.Za wydajność odpowiada procesorwyposażony w zestaw technologii Snapdragon Elite Gaming i układ graficzny Adreno 650 GPU. Na pokładzie znajdziemy pamięć LPDDR5 + UFS3.1 (6+128GB lub 8+128GB). Producent ulepszył też zawansowany system chłodzenia cieczą, co zapewnia 30% wzrost rozpraszania ciepła.Black Shark 4 nie zawodzi pod względem łączności. Urządzenie wspiera technologie SA/NSA dual-mode 5G i Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 (aptX & aptX HD & aptX Adaptive & LDAC).Za zdjęcia odpowiada potrójny moduł fotograficzny, oto jego szczegóły:Producent przygotował też specjalny system operacyjny JOYUI 12.5 OS, który bazuje na MIUI 12. Najważniejszym elementem jest oczywiście Shark Space 4.0 - przestrzeń, w której gracz może dostosować ustawienia smartfona do własnych preferencji.Już 28 kwietnia rusza sprzedaż Black Shark 4 na AliExpress . Decydując się na zakup w oficjalnym sklepie marki możemy odebrać specjalny kupon zniżkowy.Black Shark 4 6+128GB można kupić już za $419 (ok. 1580 zł) , wersja 8+128GB dostępna jest za $449 (1693 zł). Najmocniejsza wersja 12+256GB wyceniona została na $569 (ok. 2150 zł). Aby odebrać kupon 30$, przejdź na stronę sklepu Promocja ruszy już 28 kwietnia o godz. 9:00 czasu polskiego. Producent do pierwszych 200 zamówień dorzuca gratis oryginalną obudowę fluorescencyjną Black Shark 4. 300 pierwszych klientów otrzyma również nakładki na palce Black Shark Gaming Finger Sleeves.Więcej informacji na temat Black Shark 4 znajdziecie na oficjalnej stronie producenta