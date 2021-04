Rosja zaczęła produkcję narodowych płyt głównych AMD B450

Pierwszy krok.

Ciekawe rzeczy dzieją się wschodnią granicą naszego kraju. Rosjanie podjęli decyzję o rozpoczęciu produkcji elektroniki i komponentów, które pomogą Rosji zmniejszyć zależność od światowych rynków. Słyszeliśmy już o autorskich procesorach rodem z tego kraju - teraz dowiedzieliśmy się, że w Rosji wystartowała produkcja płyt głównych z chipsetem AMD B450, rozwijanych z myślą o procesorach AMD Ryzen.Rosyjskie GS Group i Philax ogłosiły właśnie partnerstwo w celu wyprodukowania "co najmniej" 40 000 bezpiecznych płyt głównych i 50 000 monitorów. O ile monitory są wciąż w fazie rozwoju, to płyty główne są już w zasadzie dopracowane - przeszły wszystkie testy, a nawet uzyskały niezbędne certyfikaty poświadczające możliwość wykorzystywania ich przez organy państwowa. Już teraz wybrane podmioty z Rosji mogą zamawiać je w przedsprzedaży.Rosyjski model płyty głównej korzysta z chipsetu AMD B450 i prawdopodobnie bazuje na płycie mATX ASRock B450M Pro4 - wygląda niemal identycznie. Docelową grupą odbiorców są urzędy i firmy - płyta nie wygląda tak efektownie jak wariant konsumencki i ma nieco odmienny zestaw funkcji. Przykładowo, o ile płyta ma widoczne gniazdo M.2 na szybkie dyski SSD, według specyfikacji wcale nie obsługuje tego rodzaju nośników.

"zaspokajanie podstawowych potrzeb zwykłego użytkownika"

Płyta główna z chipsetem AMD B450 rodem z Rosji. | Źródło: GS-GroupGłównym zadaniem rosyjskich płyt głównych jest- a przynajmniej tak głosi komunikat prasowy. Podobnie jak większość płyt AMD B450, konstrukcja rodem z Rosji obsługuje procesory z serii Ryzen 2000, 3000 i 5000, do czterech modułów pamięci RAM DDR4-3200 i ma dwa gniazda PCIe 3.0 x16. Konstrukcja obsługuje też moduł TPM dla dodatkowego bezpieczeństwa, co prawdopodobnie było wymogiem dla uzyskania certyfikacji rządowej.Na przestrzeni kolejnych 18 miesięcy GS Group we współpracy z firmą Philax wyprodukuje szerszą gamę płyt głównych i monitorów. Następne w planach są płyty główne dla rosyjskich procesorów Elbrus i Baikał, a także monitory dotykowe dla szkół i uniwersytetów.Źródło: GS-Group