5G dla mas. Poznaliśmy cenę i specyfikację realme 8 5G

Dostępność sieci 5G w Polsce stale rośnie więc zainteresowanie niedrogimi smartfonami wspierającymi łączność nowej generacji będzie coraz większe. Na szczęście, aby cieszyć się szybszym Internetem w smartfonie nie trzeba już sięgać po drogie flagowce. Za sprawą marki realme technologa 5G trafiła do naprawdę budżetowych słuchawek.Na indyjskim rynku zadebiutował właśnie realme 8 5G i ogłoszono jednocześnie, że smartfon już w maju tego roku trafi do Europy w bardzo atrakcyjnej cenie - 199 euro.Po tak tanim smartfonie nie należy spodziewać się cudów, ale wygląda na to, że realme kolejny raz udało się stworzyć naprawdę solidne urządzenie.Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 700 (MT6833) i układ graficzny Mali-G57 MC2, ten sam chip napędza Redmi Note 10 5G. Na pokładzie znajdziemy też 4 GB pamięci RAM i 128 GB ROM. Co ważne, telefon wyposażony jest w technologię 5G Dual-SIM Dual-standby, która umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM 5G. Nie zabrakło też osobnego slotu na kartę pamięci MicroSD i bocznego skanera linii papilarnych zintegrowanego z przyciskiem Power.Smartfon napędzany jest przez system realme UI 2.0 bazujący na Androidzie 11. To całkiem przyjemny interfejs, który cechuje się dobrą wydajnością i płynnością.Na froncie znajdziemy 6.5-calowy wyświetlacz LCD, który oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Obudowa jest dość smukła (8.5 mm), a w środku udało się zmieścić pojemną baterię 5000 mAh z ładowaniem 18W. Szkoda, że producent nie pokusił się o zaimplementowanie szybkiego ładowania 30W, które znajdziemy w równie tanim realme 8 Za zdjęcia odpowiada zestaw obiektywów 48 MP + 2 MP + 2 MP i aparat przedni 16 MP. Aparat oferuje m. in. tryb Super Nightscape do zdjęć nocnych.Producent ogłosił, że smartfon będzie dostępny w Europie za 199 euro. Nie zdziwię się, że polska cena będzie ustalona na podobnym poziomie co Moto G50 . Przypomnę, że smartfon Motoroli wyceniono na 899 złotych.Źródło: realme