10 ciekawych gadżetów w atrakcyjnych cenach z AliExpress

Garść kolejnych promocji.

1. Słuchawki Huawei FreeBuds 4i

2. Ultrabook Machenike Machcreator-A

Dzisiejsze zestawienie promocji na AliExpress będzie trochę inne niż poprzednie. Zebraliśmy w nim sprzęt, który nie przynależy do jednej kategorii tematycznej. Dlatego też w dzisiejszym artykule znajdziecie oferty na słuchawki TWS, szczoteczki, ultrabooki, ale też na… automat CPAP.Słuchawki mogą pochwalić się ergonomiczną konstrukcją. Są lekkie i wykorzystją ultralekkie wkładki douszne, które zapewniają komfort nawet gdy korzystamy z nich przez wiele godzin. FreeBuds 4i korzystają z aktywnej redukcji szumów by oddzielić nas od otoczenia i pozwolić nam w pełni nacieszyć się odsłuchiwaną muzyką.Sprzęt może odtwarzać muzykę nieustannie, a korzystając z etui ładującego, można ten czas wydłużyć nawet do 22 godzin. Co więcej, FreeBuds wspierają technologiędzięki czemu nawet 10 minut ładowania wystarczy by zapewnić do 4 godzin słuchania muzyki.Słuchawki TWS Huawei FreeBuds 4i kupimy za ok. 273 zł ($71.99) od 28 kwietnia.Wydajny i lekki laptop do pracy biurowej. Producent wyposażył go w 15,6 calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Wytrzymały zawias pozwala wychylić ekran o 180 stopni. Na pokładzie znajdziemy procesor Intel 10. generacji i3-10110U o taktowaniu 4,1 GHz oraz zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics. Do wyboru mamy 8 lub 16 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 2666 Mhz oraz szybki dysk SSD PCI-E o pojemności 256 lub 512 GB. Pomimo tego, że laptop jest zamknięty w metalowej obudowie, jest on niezwykle lekki. Waży tylkoprzy wymiarach 360x240x19.9 mm.Jako że Mechcreator-A to laptop wielozadaniowy, producent wyposażył go w całą masę portów by sprostać wymaganiom użytkowników. Znajdziemy tu porty RJ-45 LAN, Kensington Lock Slot, czytnik kart MicroSD, USB-A 2.0, USB-A 3.1, USB-C 3.1, HDMI i 2 w 1 audio jack. Ogniwo w laptopie pozwala naNaciskając przyciski FN + 3 możemy dostosować zużycie baterii. Dostępne są 4 tryby: cichy, który ogranicza hałas generowany przez wentylator, oszczędzanie energii, gdy zależy nam na jak najdłuższej pracy na baterii, rozrywka czyli zrównoważony tryb, który balansuje wydajność laptopa oraz generowany przez niego hałas oraz ciepło. Na końcu mamy tryb wydajności, gdy potrzebujemy pełnej mocy laptopa do pracy.Ultrabookkupimy za ok. 1744 zł ($459) od 28 kwietnia. Sprzęt można zamówić z magazynu w Polsce.