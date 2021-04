Garmin Venu 2 zaprezentowany. Zaskakuje swoją baterią

Smartwatche dla aktywnych.

Garmin zaprezentował swoje nowe zegarki sportowe z GPS, które stanowią doskonałą propozycję dla wszystkich osób aktywnych fizyczne, pragnących na swój nadgarstek założyć coś stylowego, mając przy tym bardzo wysokie wymagania związane z pomiarami. Nowe modele Venu 2 i Venu 2S to kuszą swoim wyglądem, pięknymi ekranami AMOLED i olbrzymimi możliwościami w zakresie śledzenia aktywności fizycznej.Smartwatche Garmin Venu 2 i Venu 2S debiutują jako następcy najbardziej stylowych zegarków sportowych w ofercie znanej marki, które do gustu przypadały zwłaszcza przedstawicielkom płci pięknej. Venu 2 trafia do sprzedaży wyposażony w kopertę zegarka o średnicy 45 mm i pasek o szerokości 22 mm, podczas gdy Venu 2S ma kopertę 40 mm i pasek 18 mm, przez co będzie on dedykowany głównie paniom lub osobom z drobniejszym nadgarstkiem.

Dwa rozmiary i różne opcje kolorystyczne, które mają łączyć komfort użytkowania ze stylem

Dłuższy czas pracy na baterii, szybkie ładowanie i tryb oszczędzania baterii (Venu 2: do 11 dni w trybie smartwatcha; Venu 2S: do 10 dni w trybie smartwatcha)

Ocena i analiza snu Firstbeat Analytics

Wiek sprawnościowy szacowany na podstawie pomiarów aktywności, tętna spoczynkowego oraz zawartości tkanki tłuszczowej w ciele (dla użytkowników wagi Garmin Index) lub BMI

Funkcja Health Snapshot umożliwiająca rejestrowanie, zapisywanie i udostępnianie kluczowych statystyk zdrowotnych

Profile aktywności treningów HIIT, wspinaczki sportowej, boulderingu oraz pieszych wędrówek

Treningi HIIT z animacjami wyświetlanymi na ekranie

Rozbudowany profil treningu siłowego z grafiką mapy mięśni i dodatkowymi opcjami treningowymi

Test Garmin Venu 2 już niebawem?

Garmin Venu 2 (po lewej) i Garmin Venu 2S (po prawej) mają dwie różne średnice koperty - 45 mm i 40 mm. | Źródło: GarminProducent nie omieszkał wprowadzić w nich garści interesujących nowości. Co nowego kryje się w serii w Venu 2?Podobnie jak zegarki Venu poprzedniej generacji, nowe modele oferują m.inn. monitorowanie stanu zdrowia w trybie 24/7 (pomiar tętna, śledzenie oddechu, pomiar saturacji krwi, stresu, nawodnienia, cykl menstruacyjny) oraz inteligentne powiadomienia, płatności zbliżeniowe Garmin Pay (działają w Polsce), listy odtwarzania muzyki ze Spotify i innych aplikacji. Potrzebujesz pomocy, by się odprężyć? Smartwatche Venu 2 i 2S oferują gotowe zestawy ćwiczeń oddechowych (ponad 75 animowanych treningów!), które pomogą poprawić koncentrację lub zrelaksować się.Smartwatche mają ponad 25 wbudowanych aplikacji sportowych do ćwiczeń w pomieszczeniach lub na zewnątrz - w tym nowe profile aktywności dla treningu HIIT (w tym AMRAP, EMOM, Tabata i niestandardowe timery), wspinaczki sportowej, boulderingu i pieszych wędrówek. Nie brakuje też aktywności cieszących się największą popularnością, takich jak chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, joga, Pilates i golf.Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia zapewniają użytkownikowi i bliskim spokój ducha dzięki automatycznemu wykrywaniu wypadków (podczas spacerów, biegów lub przejażdżek) oraz ręcznie uruchamianym powiadomieniom o konieczności udzielenia pomocy. Oba te narzędzia wysyłają lokalizację w czasie rzeczywistym do numerów alarmowych. LiveTrack pozwala rodzinie i przyjaciołom na monitorowanie aktywności użytkownika na świeżym powietrzu.Cena Garmin Venu 2 i Venu 2S wynosi 399,99 euro (ok. 1825 złotych) na stronie internetowej Garmin.com.Pełna paleta kolorów zegarków Garmin Venu 2 i Venu 2S. Biały z koperta w kolorze różowego złota wygląda pięknie! | Źródło: GarminTak się składa, że mam na co dzień do czynienia z kilka urządzeniami marki Garmin. Obecnie są to Garmin Edge 830 (komputer rowerowy), Garmin Fenix 5 (zegarek sportowy) oraz właśnie Garmin Venu, którego na swoim nadgarstku nosi Ania. Wcześniej korzystałem z Edge'a 800, kultowego Forerunnera 310XT, a Ania swoje pierwsze treningi rejestrowała Forerunnerem 235. Z każdego z tych sprzętów byliśmy zadowoleni i coś mi się widzi, że niebawem przetestujemy dla Was także Garmin Venu 2.Źródło: Garmin