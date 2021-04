Apple popełniło błąd, z którego się wycofuje. Chodzi o MacBook Pro

To by było coś.

Nowy MacBook Pro 2021 nie powtórzy błędów poprzednika

Bardzo rzadko zdarza się, aby jakikolwiek producent elektroniki otwarcie przyznawał się do popełnionego przez siebie błędu. To by w końcu oznaczało, że się pomylił, co z kolei sugerowałoby, że może się pomylić także w przyszłości. Producenci często po prostu projektują kolejną generację swoich urządzeń w taki sposób, by błędów nie powielać. Mówię o tym nieprzypadkowo, bowiem wielkimi krokami zbliża się premiera nowego laptopa Apple MacBook Pro 2021. Jeśli najnowszy przeciek okaże się prawdziwy, sprzęt ten będzie znacząco różnił się od strony funkcjonalnej od obecnego MacBooka Pro.Gang ransomware sugeruje, że złamał zabezpieczenia Quanta, jednego z kontraktorów Apple. Przestępcy zasugerowali, że weszli w posiadanie bardzo ważnych danych firmy z Cupertino, które nie zostały do tej pory ujawnione publicznie. Część z nich dotyczy nowego MacBooka Pro - dla uwiarygodnienia pokazano je w sieci. Sprzęt ten zadebiutuje prawdopodobnie już w tym roku i według informacji z przecieku, wyposażony zostanie w więcej portów niż krytykowany za ich niedostatek poprzednik.Według przecieku, MacBook Pro 2021 ma oferować port USB-C, pełnowymiarowy port HDMI i gniazdo kart SD. Jak zauważyli redaktorzy serwisu 9to5Mac, w udostępnionej w sieci dokumentacji pojawiły się nazwy kodowe J314 i J316. Odpowiadają one najprawdopodobniej 14-calowemu MacBookowi Pro i 16-calowemu MacBookowi Pro. To najpewniej 16-calowy MacBook Pro ma port HDMI, gniazdo kart SD i port ładowania MagSafe, oraz od jednego do potencjalnie nawet trzech portów USB-C.