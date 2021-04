Jak kupować telewizor OLED to właśnie teraz. Fantastyczne obniżki w RTV EURO AGD

Przegląd aktualnych ofert.

Ceny telewizorów OLED regularnie spadają, ale warto pamiętać, że odbiorniki dysponujące matrycą organiczną należą do produktów z segmentu premium. Koszt związany z zakupem 55” TV we wstępnej fazie sprzedaży (pierwotna cena) sięga nawet 9 000 zł. Tymczasem korzystając z aktualnych promocji można naprawdę sporo zaoszczędzić.W tym miejscu należy przypomnieć, że matryce montowane w OLED, w przeciwieństwie do LCD, nie potrzebują podświetlenia, gdyż organiczna dioda sama generuje światło. Konstrukcja tego typu zapewnia uzyskanie w odbiornikach perfekcyjnej czerni poprzez wygaszenie (wyłączenie) konkretnych pikseli (diod) na ekranie. Innymi zaletami telewizorów posiadających organiczne panele jest nieskończony kontrast oraz szerokie kąty widzenia, niezależnie od miejsca oglądania. Telewizory idealnie sprawdzają się w trakcie nocnych seansów.Więcej o samej technologii OLED dowiecie się z artykułu, który publikowaliśmy jeszcze w 2019 roku Ceny odbiorników marki LG wyraźnie spadły, a trwająca właśnie promocjaw sklepie RTV EURO AGD pozwala na uzyskanie jeszcze korzystniejszej oferty.Ceny obowiązują

Najtańszym modelem jest, którego po dodaniu do koszyka kupicie za 4 249 zł . Model ten oferuje 55-calowy ekran, rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160) i częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz. Za optymalizację ruchu odpowiada technologia OLED Motion Pro. Na pokładzie znajdziemy 4 złącza HDMI (2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0). To świetna okazja dla osób szukających dobrego telewizora do konsoli nowej generacji.

LG OLED55BX3LB

LG OLED65BX3LB

Telewizor LG 65” OLED 4K OLED65CX

Sony KE-65XH9096

Osoby preferujące większą przekątną ekranu mogą postawić na 65-calowy model LG OLED65BX3LB. Można go kupić teraz w rewelacyjnej cenie 6049 zł . Podobnie jak mniejszy odpowiednik, TV wspiera konsole nowej generacji, a jego sercem jest procesor trzeciej generacji α7 4K.Obniżono również ceny wyższych modeli z serii CX. 55-calowy LG OLED55CX3LA dostępny jest za 4 699 zł , a 65-calowy OLED65CX3LA kupicie za 6849 zł . Warto pamiętać, że cena obniży się po dodaniu produktu do koszyka (kupon zniżkowy aktywuje się automatycznie).Za sprawną pracę telewizorów z serii CX odpowiada procesor α9 Gen3 AI 4K. Na pokładzie znajdziemy Dolby Vision IQ i Dolby Atmos, dostępny jest też tryb Filmmaker Mode. Za sprawą technologii VRR, ALLM i eARC LG OLED w połączeniu z konsolą do gier jak PS5 jest w stanie zapewnić maksymalną wydajność podczas rozgrywki. Warto też wspomnieć, że odbiornik wyposażono w 4x HDMI 2.1.Kolejnym ciekawym modelem jest Sony KE-65XH9096 dostępny za 4699 zł . Co prawda, nie jest to TV z matrycą OLED, a, ale w swoim przedziale cenowym wypada naprawdę solidnie.oferuje rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160), częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz i technologię optymalizacji ruchu X-Motion Clarity. Sprzęt napędza system Android TV, a obecność dwóch złącz HDMI 2.1 sprawia, że to doskonały wybór dla użytkownikówPromocja "Zgarnij rabat 50 zł za każde wydane 500 zł – 21.04.2021-26.04.2021 r." obowiązuje do 26 kwietnia 2021 r.Źródło: wł.