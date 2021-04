Nowe desktopy HP serii Z. Układy Nvidia Ampere zapewniają jeszcze lepszą wydajność

Najwydajniejsze procesory, grafiki i zabezpieczenia w desktopach HP serii Z

HP Z2 Tower G8 / Foto: HP

Cała gama jednostek HP Z od małych SFF po większe stacje robocze

HP Z2 Small Form Factor / Foto: HP

Koncern HP odświeżył swoją linię komputerów stacjonarnych serii Z skierowanych przede wszystkim dla profesjonalistów. Teraz jeszcze więcej mocy przerobowej zapewnią najnowsze karty graficzne Nvidia RTX Ampere i nośniki SSD PCI-Express 4.0 marki Samsung.Ulepszone rozwiązania będzie można spotkać w takich modelach, jak: HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Factor G8 i Z2 Tower G8. Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym koncernu - "Nowe układy NVIDIA RTX A4000 i RTX A5000 dają użytkownikom HP Z2 Tower G8 możliwość skonfigurowania ich komputerów stacjonarnych z serii Z z najnowszej generacji rdzeniami RT, Tensor i CUDA, aby zapewnić projektantom, inżynierom oraz artystom możliwość tworzenia bez ograniczeń. Seria Z od HP dodaje również dodatkowe opcje graficzne Ampere do linii wydajnych komputerów stacjonarnych, w tym do stacji roboczych Z4, Z6 i Z8, w celu zwiększenia wydajności w różnych segmentach."Kolejną ważną zmianą są bardzo wydajne nośniki SSD NVMe PCI-Express 4.0 firmy Samsung, które oferują znacznie lepsze osiągi niż analogiczne modele przygotowane pod PCI-Express 3.0. HP bierze też pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. "W miarę jak firmy przechodzą na bardziej hybrydowy model pracy, 77 proc. decydentów IT zgadza się, że oznacza to wzrost podatności na zagrożenia bezpieczeństwa. Linia komputerów stacjonarnych Z oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dając działom IT możliwość ochrony urządzeń, danych i tożsamości."HP wyposaża wspomniane linie komputerów także w najnowsze procesory Intel Core i Intel Xeon vPro. W portfolio znajdują się spore jednostki, ale i niewielkie jak HP Z2 Small Form Factor, który jest najszybszą stacją roboczą SFF obsługującą aplikacje Autodesk i SolidWorks. W takim wypadku każdy potencjalny klient znajdzie dla siebie odpowiedni format komputera przy adekwatnej do danych zadań wydajności.Niestety nie znamy jeszcze cen omawianych komputerów. HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Factor i HP Z2 Tower G8 mają być dostępne na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Bliżej premiery rynkowej koncern poda ceny wszystkich opisywanych jednostek komputerowych.Źródło i foto: HP