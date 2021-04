Kompostownik Lomi z Indiegogo. Sprzęt idealny na Światowy Dzień Ziemi

Wygodne kompostowanie resztek, a nawet biodegradowalnego plastiku

Lomi, to przyjazny planecie projekt, ale zarazem dość duży wydatek

Nawet biodegradowalne etui telefonu czy sztućce mogą zamienić się w kompost / Foto: Lomi by Pela Earth @ Indiegogo

Odkąd zmieniły się kwestie związane z opłatami i zarządzaniem gospodarką odpadów komunalnych w Polsce, musimy (a przynajmniej zadeklarowana większość z nas) segregować śmieci. W tym tak zwane "zielone", czyli najróżniejsze odpadki pochodzenia roślinnego. Część ludzi zamiast korzystać tylko z worków i koszy na bio-śmieci, w całości lub chociaż częściowo kompostuje odpadki tego typu. Ale można to robić w jeszcze inny sposób.Lomi dostępny na Indiegogo, to nowe podejście do kompostowania. Możemy do niego wrzucić wszystkie nasze organiczne biodegradowalne odpadki, a po pewnym czasie, zależnie od ustawionego programu, uzyskamy świetny nielejący się kompost. I to nawet do domowych kwiatków, więc bez problematycznego wydzielania nieprzyjemnych zapachów. A to wszystko dzięki wymiennym węglowym filtrom, rozdrabnianiu i procesowi suszenia. Rośliny będą odżywione w naturalny sposób bez kupowania ogrodniczych specyfików, a my nie odczujemy swoim nosem dyskomfortu.Co ważne, dzięki Lomi zaprojektowanemu przez Pela Earth, można we własnym domu kompostować nie tylko resztki roślinne, ale też te pochodzenia zwierzęcego (może poza kośćmi), a nawet ekologiczny biodegradowalny plastik czy inne ulegające rozkładowi specjalnie oznaczone materiały (np. ekologiczne torby, sztućce, opakowania). Twórcy Lomi podkreślają ekologiczny charakter swojego projektu, co idealnie wpisuje się też w dzisiejszy Światowy Dzień Ziemi. Także pobór prądu nie jest przesadnie duży. Według producenta, korzystając z niego dwa razy w tygodniu, wykorzystamy mniej energii niż jedna piąta typowego zużycia energooszczędnej lodówki.Szybki program trwa 4 godziny i redukuje objętość resztek średnio o 80 proc. Eco Mode, to nie tak gwałtowny, ale przy tym naprawdę długotrwały proces (20 godzin), który daje najlepsze efekty wytwarzając nawóz wyjątkowo bogaty w składniki odżywcze dla roślin. Bioplastic Mode trwający 10 godzin został opracowany specjalnie do przekształcania biodegradowalnych tworzyw w bezpieczny dla ogrodu czy domowych kwiatów nawóz. Po wszystkim główne części Lomi można bez problemu myć w zmywarce.Sprzęt jest z jednej strony ekologiczny i sprzyjający zmniejszaniu produkcji śmieci, ale jednocześnie nie należy do najtańszych. Można go zamawiać w przedsprzedaży na wciąż trwającej kampanii Indiegogo pod. Zbiórka będzie obowiązywać jeszcze przez 29 dni, a już zdołano uzyskać ogromną sumę ponad 2,63 miliona dolarów (prawie 10 milionów złotych). Lomi zostało wycenione na 499 dolarów (1900 złotych), ale podczas kampanii Indiegogo oferowane jest ze zniżką za 429 dolarów (1630 złotych). Wysyłki, w tym do Polski za dodatkowe 49 dolarów (około 185 złotych), planowane są na wrzesień.Źródło i foto: Lomi by Pela Earth @ Indiegogo